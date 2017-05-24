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Sobadan sızan gaz 2 kardeşi hastanelik etti
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Sobadan sızan gaz 2 kardeşi hastanelik etti

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde mevsimlik işçi olarak çalışan 2 kardeş, kaldıkları çadırda sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde mevsimlik işçi olarak çalışan 2 kardeş, kaldıkları çadırda sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, Aslanapa yakınlarındaki tarım arazilerinde çalışan mevsimlik işçilerin kaldığı çadırda kalan Emine (19) ve kardeşi Hatice B. (14), sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan kız kardeşler, tedavi altına alındı.
Mevsimlik işçilerin tarım arazilerinde çalışmak için Şanlıurfa'dan geldikleri öğrenildi.
(Hüseyin Efe /İHA)

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