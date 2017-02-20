Sobadan ölüm sızdı: 3 kişilik aile yok oldu

Konya'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen anne, baba ve kızı hayatını kaybetti.

Konya'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen anne, baba ve kızı hayatını kaybetti.

Olay, merkez Karatay ilçesi Kerimdede Mahallesi Acılar Sokak No:16'da meydana geldi. Edilen bilgiye göre, baba Ali Sürer (50) anne Sultan Sürer (45) ve kızları Rabia Sürer (16) kömür sobalarını yaktıktan sonra uyudu. Sürer ailesinin evli kızları Asuman Kaya, saat 11'e kadar ailesinden haber alamayınca durumdan şüphelenerek eşi Fatih Kaya'yı babaevine gönderdi. Kapıyı açan olmayınca balkondan eve giren Fatih Kaya, kayınbabası Ali Sürer, kayınvalidesi Sultan Sürer ve baldızı Rabia Sürer'i hareketsiz bir şekilde bulunca ambulansa haber verdi.

Olay yerine sevk edilen sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Ali Sürer, eşi Sultan ve kızları Asuman Sürer'in hayatını kaybettiği belirlendi. Adrese sevk edilen polis ekipleri evde incelemelerde bulundu. Bu sırada acı haberi alarak babaevine gelen kızları Asuman Kaya, sinir krizleri geçirdi. Yakınları tarafından teselli edilmeye çalışan Asuman Kaya, anne, baba ve kız kardeşinin isimleri anarak feryat etti.

Evdeki cenazeler polisin ve savcının yaptığı incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı.

(Mustafa Beşer/İHA)