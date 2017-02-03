03.02.2017 20:33 Sobadan ölüm sızdı: 1 ölü

Adana'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen bir kişi hayatını kaybetti. Adana'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen bir kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Mestenzade Mahallesi'nde ikamet eden Nuran Arıkoler (43), akşam saatlerinde sobayı yakıp uykuya daldı. Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Arıkoler'in evine gelen yakınları, durumu fark edip 112'den yardım istedi. Kısa sürede olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Nuran Arıkoler, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Arıkoler'in cenazesi otopsi yapılamak üzere Adana Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

(Süleyman Cenk İdaye/İHA)

