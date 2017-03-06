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Sneijder ve De Jong Trabzon'a yetişecek
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Sneijder ve De Jong Trabzon'a yetişecek

Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce, Carol'nin sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, 'Sneijder ve De Jong'un sakatlıkları devam ediyor. Yapılacak testlerin ardından Gençlerbirliği olmasa da Trabzonspor karşısında takımdaki yerlerini alabilirler' dedi.

Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce, Carol'nin sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, "Sneijder ve De Jong'un sakatlıkları devam ediyor. Yapılacak testlerin ardından Gençlerbirliği olmasa da Trabzonspor karşısında takımdaki yerlerini alabilirler" dedi.
Antalyaspor, Galatasaray karşılaşmasının ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan takım doktoru Yener İnce, maçta sakatlanan Carole'nin sağlık durumunun iyi olduğunu kaydetti.
Carole'nin hem gözünde hem de kaşında açılma olduğunu dile getiren İnce, "Saha içinde diktik. Oyuna devam edebildi. Korkulacak bir şey yok. Kafasına darbe aldı diye korkmuştuk ama şu an sıkıntısı yok. Bu sakatlıkla ilgili bir sıkıntı yok. Oyundan da teknik sebeple çıktı. Korkulacak bir durum yok" dedi.

Sneijder ve De Jong
Sneijder ve De Jong'un sağlık durumları hakkında da bilgiler veren İnce, "Hastane tetkikleri sonucu karar veriyoruz. Her iki futbolcunun da MR'ları çekildi. De Jong ve Sneijder'i Antalyaspor maçı öncesi yapılan testlerde yeterli görmedik. Tedavilerinin ardından yine test yapıp değerlendireceğiz. Her iki futbolcu da Gençlerbirliği maçını bilmiyorum ama Trabzon maçında takımdaki yerlerini alacaklar" diye konuştu.

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