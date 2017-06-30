'Sneijder ile önümüzdeki hafta görüşeceğiz'

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Hollandalı futbolcu Wesley Sneijder ile önümüzdeki hafta görüşecekleri söyledi.
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Hollandalı futbolcu Wesley Sneijder ile önümüzdeki hafta görüşecekleri söyledi. Galatasaray, Ukrayna'nın Dinamo Kiev ekibinden transfer ettiği yıldız futbolcu Younes Belhanda için Türk Telekom Stadyumu'nda imza töreni düzenlendi. Törende konuşan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Hollandalı yıldız futbolcu Wesley Sneijder'in takımdan ayrılacağı yönünde çıkan haberlere cevap verdi. Dünkü yapılan basın toplantısında Sneijder ile ilgili açıklama yaptığını belirten Özbek, "Sneijder izinliydi. Önümüzdeki hafta gelecek, görüşeceğiz" diye konuştu. (Oğuzhan Ort /İHA)
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