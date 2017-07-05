Sneijder coşkuyla karşılandı

Galatasaray'ın Hollandalı yıldızı Wesley Sneijder, Atatürk Havaalanı'nda coşkuyla karşılandı. Sarı-kırmızılı taraftarlar Sneijder'e 'Gitme' diye tezahüratlarda bulundu.
Galatasaray'ın Hollandalı yıldızı Wesley Sneijder, Atatürk Havaalanı'nda coşkuyla karşılandı. Sarı-kırmızılı taraftarlar Sneijder'e 'Gitme' diye tezahüratlarda bulundu. Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını Slovakya'da sürdürürken, İstanbul'daki sezon açılışına izinli olduğundan dolayı katılmayan Hollandalı futbolcu Wesley Sneijder'in takımda ayrılacağı iddia edilmişti. Geçtiğimiz Başkan Dursun Özbek'in Sneijder'in durumu ile ilgili yaptığı açıklamada, Hollandalı futbolcunun Salı günü İstanbul'a geleceği, kendisiyle toplantı yaptıktan sonra kesinlik kazanacağını söylemişti. Sneijder, bu gece menajeri Guido Albers ile Atatürk Havaalanı'ndan Türkiye'ye girişi yaptı. Hiçbir açıklamada bulunan yıldız futbolcuyu, çok sayı sarı-kırmızılı taraftarlar karşılaştı. Taraftarlar, Sneijder'e gitmemesi yönünde tezahüratlarda bulundu. Yıldız futbolcu, bugün Başkan Dursun Özbek ile karşılıklı fikir alış-verişinde bulunacak. (Oğuzhan Ort - Bora Akyol/İHA)
ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.