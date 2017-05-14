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Sneijder aslanı ipten aldı
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Sneijder aslanı ipten aldı

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Gaziantepspor, sahasında Galatasaray'ı konuk etti. Mücadele Galatasaray'ın 2-1 üstünlüğü ile sonuçlandı.

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Gaziantepspor, sahasında Galatasaray'ı konuk etti. Mücadele Galatasaray'ın 2-1 üstünlüğü ile sonuçlandı.

MAÇTAN DAKİKALAR
22. dakikada Sneijder'in sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta Sinan kafayı vurdu top yandan auta çıktı.
23. dakikada Sneijder'in pasıyla Sinan bekletmeden vurdu, top yan direğe çarpıp dışarı çıktı.
25. dakikada Sneijder'in ceza sahası içinden plaseyle sol köşeye attığı şutta top yandan auta çıktı.
31. dakikada Josue'nin ceza sahası dışından sert şutu top kalecinin solundan köşeye giderek gol oldu. 0-1
49. dakikada Bruma'nın sol çaprazda vuruşunda kaleciden dönen topa ceza sahası dışından Sneijder'ın vuruşunda savunma topu kornere gönderdi.
61. dakikada çalımlarla ceza sahasına giren Bruma'nın şutunda kaleci topu uzaklaştırdı.
66. dakikada Gaziantepspor'da Ben Hatira'nın sol çaprazdan ceza sahasına girip boş pozisyondaki vuruşunu kaleci Muslera kurtardı.
80. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazdan Sneijder'in kullandığı serbest vuruşta top ağlara gitti. 1-2

KÜNYE
Stat: Gaziantep Kalyon Arena
Hakemler: Hüseyin Göçek xx, Mustafa Emre Eyisoy xx, Erdem Bayık xx
Gaziantepspor: Paulo Victor xx, Barış xx, Wallace Reis xx, Musa xx, Pedroso xx, Fatau xx, Thiam xx (Kangwa dk. 87 ?), İlhan Parlak xx, Doğanay xx (Marcinho dk. 63 x) , Orkan xx (Ben Hatira dk. 63 x), Ghilas xx
Yedekler: Gökhan, Abdulkadir, Angan, Gonzalez
Teknik Direktör: Bülent Uygun
Galatasaray: Muslera xx, Ahmet Çalık xx, Selçuk İnan xx, Sneider xx (De Jong dk. 87 ?), Podolski xx (Eren Derdiyok dk. 63 x), Linnes xx, Sinan Gümüş xx (Garry Rodrigues dk. 72 x), Bruma xx, Semih Kaya xx, Josue xx, Sabri xx
Yedekler: Cenk Gönen, Koray Günter, Birhan Vatansever
Teknik Direktör: Igor Tudor
Goller: Josue (dk. 31), Sneijder (dk. 80) (Galatasaray), Thiam (dk. 53) (Gaziantepspor)
Sarı kartlar: Semih Kaya (Galatasaray), Pedroso, Vallace Reis, Fatau (Gaziantepspor)
(Lider Olgun - Serhat Demir/İHA)

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