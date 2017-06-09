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'SMA ilacı kullanabilecek 114 kişinin ismi belli'
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'SMA ilacı kullanabilecek 114 kişinin ismi belli'

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, SMA hastaları için yurt dışından getirilecek olan ilacı kullanacak 114 kişinin isminin belli olduğunu söyledi. Recep Akdağ, geçirdiği kalp krizi sonucu İstanbul'da özel bir hastaneye getirilen ve burada hayatını kaybeden Azerbaycan Enerji Bakanı Natiq Aliyev'in için ise, 'Türkiye'ye gelirken de zaten durumu son derece ağırdı' dedi.

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, SMA hastaları için yurt dışından getirilecek olan ilacı kullanacak 114 kişinin isminin belli olduğunu söyledi. Recep Akdağ, geçirdiği kalp krizi sonucu İstanbul'da özel bir hastaneye getirilen ve burada hayatını kaybeden Azerbaycan Enerji Bakanı Natiq Aliyev'in için ise, "Türkiye'ye gelirken de zaten durumu son derece ağırdı" dedi.
İstanbul Sağlık Hizmetleri Değerlendirme Toplantısına katılan Sağlık Bakanı Recep Akdağ, toplantı öncesinde basın mensuplarının sorularını cevaplandırdı. Basın mensuplarının ilaç bekleyen SMA hastalarıyla ilgili sorularını yanıtlayan Bakan Akdağ, ilacı kullanabilir 114 hastanın belirlenerek Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirildiğini söyledi.
İlaçları kullanabilecek 114 kişinin isminin belli olduğunu fakat gerekli değerlendirmeleri Sosyal Güvenlik Kurumunun yapacağını söyleyen Bakan Akdağ şunları söyledi:
"Türkiye dışında bazı ülkelerde firmanın erken erişim sistemi diye bahsettiğimiz tanımlama içerisinde ruhsatı olmamasına rağmen şu çocuklara ilacı kullanılabilir dediği ikinci grupla beraber 114 kişi olmuştur. Biz bu kişileri Sosyal Güvenlik Kurumu'na bildirdik. Dolayısıyla Sosyal Güvenlik Kurumu bu konuyu değerlendirecek sonrasında bir karar verecek.
Tabi ki belli. O noktadan sonra bizim görevimiz biter. Sosyal Güvenlik Kurumu meseleyi değerlendirecek, firmayla görüşecek. İlacın temin edilmesi hangi şekilde gerçekleşecekse o şekilde gerçekleşecek."

"TÜRKİYE'YE GELİRKEN DE ZATEN DURUMU SON DERECE AĞIRDI"
Ayrıca Bakan Akdağ, geçirdiği kalp krizi sonucu İstanbul'da özel bire hastaneye getirilen ve burada hayatını kaybeden Azerbaycan Enerji Bakanı Natiq Aliyev hakkında da açıklamalarda bulundu.
Azerbaycan Enerji Bakanı'nın Türkiye'ye geldiğinde durumunun çok ağır olduğunu söyleyen Bakan Akdağ, "Ben uçaktan yeni indim olayın şu tarafını biliyorum yalnızca bizden bir kaç gün önce Azerbaycan tarafından bir talep oldu. Bu talep üzerine biz buradan ambulans uçağımızı götürdük ve değerli bakanımızı Türkiye'de tedaviye getirdik. Ama çok ağır bir durumda gelmişti. Türkiye'ye gelirken de zaten durumu son derece ağırdı" şeklinde konutu.
(Ufuk Kıvık / İHA)

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