Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
SMA hastası Ela yaşaması için gerekli olan ilacı bekliyor
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

SMA hastası Ela yaşaması için gerekli olan ilacı bekliyor

Hakkında 'En fazla 2 yaşına kadar yaşar' denilen 4 yaşındaki SMA hastası Ela, bir dozu 175 bin dolar olan ilaç için Sağlık Bakanlığından yardım bekliyor.

Hakkında "En fazla 2 yaşına kadar yaşar" denilen 4 yaşındaki SMA hastası Ela, bir dozu 175 bin dolar olan ilaç için Sağlık Bakanlığından yardım bekliyor.
Doktorların hastalığı tespit etmesinin ardından, hakkında "En fazla 2 yaşına kadar yaşar" denilen 4 yaşındaki SMA hastası kız çocuğu Ela, ABD'de bu hastalığın tedavisinde yaygın olarak kullanılan ilaç için Sağlık Bakanlığından yardım bekliyor. İlacın bir dozunun 175 bin dolar olduğunu söyleyen anne Melahat Mutlu, makineye bağlı olarak yaşayan ve burnundan sonda yöntemiyle beslenen kızı için zamanın daraldığını söylüyor.

"ÇÖZÜM VARSA, BİZ DE BU ÇÖZÜMÜ HAK EDİYORUZ"
Kızının hastalığından ve masraflarını karşılamakta zorlandıklarından bahseden anne Mutlu, "Benim kızım SMA hastası. Kas hastalığı var. Biz artık ilacımızı kullanmak istiyoruz. Sağlık Bakanlığının sesimizi duyduğunu biliyorum. Artık bir sonuç bekliyoruz. Bizim zamanımız kalmadı, çünkü benim kızım 4 yaşına girdi. '2 yaşına kadar yaşar' denildi bize, 4 yaşında şu anda. İlacının çok pahalı olduğunu söylediler. Bir dozu 175 bin dolar. Hiç kimsenin gücü yetmez. Zaten biz masraflarını zor karşılıyoruz. Türkiye çok büyük bir devlet, bu ilacı getirebilir. Getirsinler, kullanalım, bakalım. Bunun için yardım bekliyoruz. Doktorlar şu an için bir şey demiyor. İlk olarak, listeye alınan bazı hastalar olduğunu biliyoruz. Bunların kim olduğunu, listede olup olmadığımızı bilmiyoruz. Amerika'da bütün SMA hastaları bu ilacı kullanıyor. Çözüm varsa, biz de bu çözümü hak ediyoruz" diye konuştu.

"YÜRÜYEN, KOŞAN ÇOCUKLARI GÖRÜNCE GÖZLERİM DOLUYOR"
Kızının makineye bağlı yaşadığını ve elektriğin kesilmesiyle büyük bir endişeye yaşadıklarını anlatan anne, "Gözleriyle anlaşıyoruz. Sorduğum her soruya cevap veriyor. Kaslarında sorun var. Burundan sondayla besleniyor. Elektrik kesildiğinde çok korkuyoruz. Kaybetme korkusuyla yaşıyoruz her an. Yürüyen, koşan çocukları görünce gözlerim doluyor bazen. Bazen de çocuklarına kızan, hatta şiddet uygulayanlarını görüyorum. İnanamıyorum buna" şeklinde konuştu.
(Hüseyin Coşkun - Murat Horoz /İHA)

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Demirören'den 'Arda Turan' açıklaması
132 maddelik uyum paketi Başbakanlığa gönderildi
Serbest piyasada altın fiyatları
Kılıçdaroğlu'ndan Meclis Başkanına 'hayır' yanıtı
Akar gazilerle iftarda bir araya geldi
Bankacılara Bylock operasyonu! Merkez Bankası da var
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Bodrum'da görülmemiş sapıklık: Plajda iğrenç olay!
Bodrum'da görülmemiş sapıklık: Plajda iğrenç olay!
Türkiye-Katar anlaşması kabul edildi
Türkiye-Katar anlaşması kabul edildi
Merkel'den flaş Türkiye açıklaması!
Merkel'den flaş Türkiye açıklaması!
Katar'a 5 bin Türk askeri gönderiliyor
Katar'a 5 bin Türk askeri gönderiliyor
İran'dan Suudi Arabistan'a saldırı suçlaması
İran'dan Suudi Arabistan'a saldırı suçlaması
Kılıçdaroğlu meclis başkanının davetini reddetti
Kılıçdaroğlu meclis başkanının davetini reddetti
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Demirören'den 'Arda Turan' açıklaması
Demirören'den 'Arda Turan' açıklaması
132 maddelik uyum paketi Başbakanlığa gönderildi
132 maddelik uyum paketi Başbakanlığa gönderildi
Serbest piyasada altın fiyatları
Serbest piyasada altın fiyatları
Kılıçdaroğlu'ndan Meclis Başkanına 'hayır' yanıtı
Kılıçdaroğlu'ndan Meclis Başkanına 'hayır' yanıtı
Akar gazilerle iftarda bir araya geldi
Akar gazilerle iftarda bir araya geldi
Bankacılara Bylock operasyonu! Merkez Bankası da var
Bankacılara Bylock operasyonu! Merkez Bankası da var
Video Yardımcı Hakem Sistemi ne zaman hayata geçecek ?
Video Yardımcı Hakem Sistemi ne zaman hayata geçecek ?
Anne ve 2 kızı bu kazada can verdi
Anne ve 2 kızı bu kazada can verdi
Bu mantar etten pahalı
Bu mantar etten pahalı
Çaya düşen yavru köpeği itfaiye kurtardı
Çaya düşen yavru köpeği itfaiye kurtardı
Küçük Ela için seferberlik
Küçük Ela için seferberlik
1 ton eroinin yolculuğu Pakistan'da başlamış
1 ton eroinin yolculuğu Pakistan'da başlamış

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English