Slovenya'dan Türkiye'ye yatırım

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran'ı ziyaret eden Slovenya Büyükelçisi Igor Jukic, Ankara'ya 30-40 kilometre mesafede barajlar için türbin üreten bir fabrika kuracaklarını söyledi.

İki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin Türkiye lehine artan bir eğilim izlediğini belirten Slovenya Büyükelçisi Jukic, Türkiye'nin Slovenya'ya yıllık ihracatının 1,2 milyar dolar, Slovenya'nın Türkiye'ye ihracatının ise 600 milyon dolar civarında olduğunu kaydetti. Büyükelçi Jukic, Türkiye'den ihraç edilen malların önemli bir kısmının Ankara'dan geldiğini ifade etti.

Slovenya'nın Türkiye'ye yaptığı en son yatırımın Ankara'da gerçekleşeceğini söyleyen Jukic, Ankara'ya 30-40 kilometre mesafede, barajlar için türbin üreten bir fabrika kuracaklarını bildirdi. Fabrika inşaatının bir yıl içerisinde tamamlanacağını ve yaklaşık 300 kişiye istihdam sağlayacağını anlatan Büyükelçi Jukic, "Slovenya ile Türkiye'nin ilişkileri daha çok İstanbul ile sınırlanmış durumda ama biz bunu değiştirmek istiyoruz. Türkiye sadece İstanbul'dan ibaret değil. Ankara'nın da çok ciddi iş kapasitesi var. Slovenyalı iş adamlarımızı sıklıkla Ankara'daki karşılıklarıyla bir araya getirmek için uğraşıyoruz" dedi.

Türkiye'nin krizlerden etkilenmeyen güçlü ve dayanıklı bir ekonomiye sahip olduğunu vurgulayan Jukic, "Bunu Türkiye ile iş yapanlar biliyor ama bilmeyenler sadece medyada gördüklerinden etkilenerek Türkiye'yi iş yapılamaz bir ülke zannediyor. Ama biz iş yaptığımız için Türkiye'nin dalgalanmalardan kolay kolay etkilenmeyen bir ekonomik sisteme, özellikle iş etiği ve bankacılıkta örnek gösterilecek bir yapıya sahip olduğunu biliyoruz. Bu konudaki bilgimizi yaymak isteriz" diye konuştu.



"HER TÜRLÜ YATIRIMA KAPIMIZ AÇIK"

Slovenya'nın Ankara'da türbin fabrikası kuracak olmasından büyük memnuniyet duyduğunu söyleyen Gürsel Baran, "Ankara'da yatırım yapılması bizleri çok mutlu eder. Her türlü yatırıma kapımız açık" dedi. Baran, Ankara'nın Slovenya'ya yapılan ihracatta yüzde 2 olan payını artırmak istediklerini bildirdi. Stratejik bir konumda olan Slovenya'dan Avrupa'nın her yerine ulaşım imkanı bulunduğunu kaydeden Baran, Slovenya'daki otoyol ve demiryolları yatırımlarında, dünya çapında başarılı projelere imza atan Ankaralı firmaların da yer alabileceğini söyledi. Ankara'nın otomotiv yan sanayi, savunma sanayi ve sağlık turizmindeki başarılarından söz eden Baran, bu alanlarda da iş birliği yapılabileceğini ifade etti.

Baran, coğrafyasındaki sorunlara rağmen Türkiye'nin ekonomisinin büyüdüğünü belirterek, "İnanılmaz bir performans gösteriyoruz" dedi. ATO Başkanı Gürsel Baran, Avrupa genelinde ciddi bir işsizlik sorunu yaşandığını belirterek, "İşsizlik sorununu ticareti daha da geliştirerek aşabiliriz. Bu konuda atılması gereken tüm adımları atmaya hazırız" diye konuştu.

Ziyareti sırasında Slovenya Büyükelçisi Igor Jukic'e İstanbul Ticari Konsolosu Andrej Fercej de eşlik etti. Büyükelçi Jukic, ATO Başkanı Baran'a Slovenya'ya özgü el yapımı kristal kase, Baran ise Büyükelçi'ye Ankara tiftiğinden yapılmış şal hediye etti.

