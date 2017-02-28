Sloukas ameliyat olacak

Fenerbahçe'nin Yunan oyun kurucusu Kostas Sloukas'ın menisküs ameliyatı olacağı ve yaklaşık 6 hafta parkelerden uzak kalacağı açıklandı.
Fenerbahçe'nin Yunan oyun kurucusu Kostas Sloukas'ın menisküs ameliyatı olacağı ve yaklaşık 6 hafta parkelerden uzak kalacağı açıklandı. Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "26 Şubat Pazar günü oynanan Pınar Karşıyaka mücadelesinde sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen oyuncumuz Kostas Sloukas'ın detaylı sağlık taramaları yapılmıştır. Yapılan tıbbi değerlendirmelerin sonucunda oyuncumuzun, sol diz menisküs problemi nedeniyle bu hafta içerisinde bir operasyon geçirmesine karar verilmiştir. Kostas'ın tedavi sürecinin tamamlanması ve idmanlara başlayabilmesi için 4-6 haftalık bir süre öngörülmektedir" denildi.
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