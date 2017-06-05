Skora en çok katkı Arjantinli yıldızdan

Bursaspor'un Arjantinli yıldızı Pablo Batalla, geride kalan sezonda 9 gol, 5 asistlik performans sergileyerek yeşil-beyazlı takımda skora en çok katkı sağlayan isim oldu.
Bursaspor'un Arjantinli yıldızı Pablo Batalla, geride kalan sezonda 9 gol, 5 asistlik performans sergileyerek yeşil-beyazlı takımda skora en çok katkı sağlayan isim oldu. Spor Toto Süper Lig'in 2016-2017 sezonunun son haftasında deplasmanda Trabzonspor'u mağlup ederek ligde kalan yeşil-beyazlılarda, sezonun en golcü ismi Arjantinli yıldız Pablo Martin Batalla oldu. Bordo-mavililere karşı oynanan mücadelede attığı kritik golle takımını ligde tutan Batalla, bu sezon ligde forma giydiği 31 karşılaşmada 9 gol, 5 asistlik performans sergiledi. Şilili orta saha oyuncusu Cristobal Jorquera ise görev aldığı 30 maçta 6 gol, 2 asistlik katkı sağlarken, genç oyuncu Kubilay Kanatsızkuş da 29 maçta 6 kez gol sevinci yaşadı, 1 golün de hazırlayıcısı oldu.
1 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR Bursaspor ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Arjantinli yıldız Batalla, gelecek sezonda takımda kalıp kalmayacağına ilişkin sorulan soruları yanıtsız bırakmıştı. Yeşil-beyazlı yönetimin, taraftarların da gözdesi olan 33 yaşındaki Arjantinli oyuncuyu takımda tutmak istediği bildirildi. (Mesut Alan / İHA)
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