Skora en çok katkı Arjantinli yıldızdan

Bursaspor'un Arjantinli yıldızı Pablo Batalla, geride kalan sezonda 9 gol, 5 asistlik performans sergileyerek yeşil-beyazlı takımda skora en çok katkı sağlayan isim oldu.

Bursaspor'un Arjantinli yıldızı Pablo Batalla, geride kalan sezonda 9 gol, 5 asistlik performans sergileyerek yeşil-beyazlı takımda skora en çok katkı sağlayan isim oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 2016-2017 sezonunun son haftasında deplasmanda Trabzonspor'u mağlup ederek ligde kalan yeşil-beyazlılarda, sezonun en golcü ismi Arjantinli yıldız Pablo Martin Batalla oldu. Bordo-mavililere karşı oynanan mücadelede attığı kritik golle takımını ligde tutan Batalla, bu sezon ligde forma giydiği 31 karşılaşmada 9 gol, 5 asistlik performans sergiledi.

Şilili orta saha oyuncusu Cristobal Jorquera ise görev aldığı 30 maçta 6 gol, 2 asistlik katkı sağlarken, genç oyuncu Kubilay Kanatsızkuş da 29 maçta 6 kez gol sevinci yaşadı, 1 golün de hazırlayıcısı oldu.



1 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR

Bursaspor ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Arjantinli yıldız Batalla, gelecek sezonda takımda kalıp kalmayacağına ilişkin sorulan soruları yanıtsız bırakmıştı. Yeşil-beyazlı yönetimin, taraftarların da gözdesi olan 33 yaşındaki Arjantinli oyuncuyu takımda tutmak istediği bildirildi.

(Mesut Alan / İHA)