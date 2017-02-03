Skoda'nın spor SUV'si gün sayıyor

Kodiaq Sportline ismine sahip model, daha dikkat çekici bir tasarım arayanlara hitap ediyor. 7-19 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilecek Cenevre Otomobil Fuarı'nda ilk kez sergilenecek olan Kodiaq Sportline, farklı tasarım özellikleriyle diğer modellerden ayrılacak.

Sportline versiyonu, Skoda markasının SUV atağının sportif yüzünü temsil ediyor. Sportif bir tarzı, yüksek ve büyük bir araç ile buluşturan Kodiaq Sportline, yeni görsel detayların yanı sıra farklı jant tasarımları, yeni asistan sistemleri ve gelişmiş bilgi-eğlence sistemiyle sunulacak.

Dünya prömiyerini önümüzdeki ay gerçekleştirecek ve tercihe göre 19 yada 20 inç jantlarla satın alınabilecek. Standart versiyona ek olarak aracın dinamikliğinin altını çizen detaylara sahip. Radyatör ızgarası, tavan rayları, ayna kapakları ve arka yan camları siyah renkte geliyor. Arka tarafta ise tamponun altında gümüş renkli detaylar bulunuyor.

Daha sportif sürüş karakteri

Kodiaq Sportline standart olarak dört çeker sürüş sistemiyle sunulacak. Spor koltuklara sahip kabinde, Alcantara kaplamalar ve gümüş renkli dikişler yer alıyor. Koltuklar, aracın sportif karakterine katkı sağlayacak şekilde yanal desteklere sahip. Alüminyum pedallar, deri vites topuzu ve çok fonksiyonlu direksiyon simidi de sportif sürüş keyfini artırmak üzerine tasarlandı.

Standart olarak sunulan Sürüş Modu özelliği ise şanzıman, direksiyon ve motor tepkilerini şartlara göre değiştirebiliyor. Opsiyon olarak tercih edilebilen Dinamik Şasi Kontrolü elektronik olarak amortisörleri ayarlayarak Konfor, Normal ve Spor modlarında sürüş sağlıyor. Kodiaq Sportline sportif bir tasarıma sahip olsa da, zorlu yol koşullarıyla da başa çıkabiliyor. Sportline iki benzinli ve iki dizel olmak üzere dört motor seçeneğiyle sunulacak.