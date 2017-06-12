Skandal görüntü! Çocuğuna sigara ve bira içiren anneye tepki

Sosyal medyada hızla yayılan bir görüntü kısa sürede tüm Türkiye'nin tepkisine neden oldu. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, çocuğu bulacaklarını sorumlular hakkında da gerekli işlemin yapılacağı sözünü verdi.

Instagram'da yayınlanan küçük yaşta bir çocuğa içki ve sigara içmesiyle ilgili bir görüntü Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nı da harekete geçirdi. Bakan Fatma Betül Sayan Kaya, sosyal medyada, küçük yaşta bir çocuğa içki ve sigara içirildiğini yansıtan görüntülere ilişkin, "Çocuğumuzu bulup, gerekli bütün tedbirleri derhal alacağız. Sorumlular hakkında gerekli işlemlerin yapılmasının takipçisi olacağım" ifadesini kullandı.

Kaya, Twitter'daki resmi hesabından yaptığı açıklamada, sosyal medyada, içki ve sigara içirilen küçük yaştaki bir çocuğa ait görüntüleri büyük üzüntüyle izlediğini belirtti.

Bakan Kaya, "Çocuğumuzu bulup, gerekli bütün tedbirleri derhal alacağız. Sorumlular hakkında gerekli işlemlerin yapılmasının takipçisi olacağım." değerlendirmesinde bulundu.