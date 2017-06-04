Skandal başlığı atan gazete ateşe verildi

Şırnak'ta şehit olan askerler için skandal manşet atan gazete Bolu'da yakılarak protesto edildi.

Şırnak'ta şehit olan askerler için skandal manşet atan gazete Bolu'da yakılarak protesto edildi.

Şırnak'ın Uludere ilçesinde helikopter kazası sonucu şehit olan 13 asker için cuma günkü sayısında skandal manşet atan Yeni Özgür Politika isimli gazete Bolu'da yakılarak protesto edildi. Gazetenin manşet sayfası çoğaltarak Bolu Valiliği önüne gelen Mahmut Alan, valilik önünde bulunan demirlere sayfaları asarak devletin gereğini yapmasını istedi.

"Benim komutanlarıma kimse hakaret edemez" ifadelerini kullanan Alan, gazetenin manşetinin bulunduğu kağıtlardan bir tanesini de yakarak, "PKK'lıları, YPG'lileri aynı böyle yaktığım gibi yakacağız. 13 tane şehide katil diyen zihniyeti rögar borularına gömeceğiz. Mezara da gömmeyeceğiz. Bu vatan hainlerine toprak çok" diyerek tepki gösterdi.

(Faruk Çidem /İHA)