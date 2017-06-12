Şizofreni hastası dehşet saçtı: 5 akrabasını öldürdü

Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde şizofreni hastası olduğu iddia edilen 22 yaşındaki genç, av tüfeğiyle ev ev dolaşarak 5 kişiyi öldürdü.

Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde şizofreni hastası olduğu iddia edilen 22 yaşındaki genç, av tüfeğiyle ev ev dolaşarak 5 kişiyi öldürdü.

Olay, Cihanbeyli ilçesine bağlı Bulduk Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şizofreni hastası olduğu öne sürülen Atılgan K., av tüfeğini aldıktan sonra evinden çıkıp akrabalarının olduğu dört ayrı eve giderek Mustafa Tokat, Hamit Tokat, Mehmet Tokat, Meryem Tokat ve Bekir Kıran'ı vurarak öldürdü. Cinayetlerin ardından evine dönen cinayet zanlısı Atılgan K., ihbar üzerine mahalleye sevk edilen jandarma tarafından gözaltına alındı. Olayın ardından Konya İl Jandarma Komutanlığından bir ekip de ilçeye sevk edildi. Jandarma ekiplerinin evde yaptıkları incelemeler sürüyor.

(Ahmet Ataş - H.İbrahim Parlak /İHA)