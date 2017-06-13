Şizofren genç anne babasını balkondan itti

Düzce'nin Çilimli ilçesinde iddiaya göre şizofren hastası genç, anne ve babasını evin balkonundan aşağı itti. Yaşlı çift yaralandı.

Düzce'nin Çilimli ilçesinde iddiaya göre şizofren hastası genç, anne ve babasını evin balkonundan aşağı itti. Yaşlı çift yaralandı.

Olay Düzce'nin Çilimli ilçesine bağlı Yenivakıf köyünde meydana geldi. Alınan bilgilere göre şizofren hastası olan G. T. henüz bilinmeyen bir nedenle ailesi ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi sonucunda G. T. annesi N. T. (55) ile babası G. T.'yi (61) 2. katta ki evlerinin balkonundan aşağı itti. Yaralanan anne ve babayı gören komşuları ilk olarak 112 Acil servisine haber verdiler. Anne ve babaya olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından tedavileri yapılmak için Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılarak tedavi altına alındılar. G. T. Çilimli İlçe Jandarma ekipleri tarafından göz altına alınırken, olayla ilgili olarak inceleme sürüyor.

(Ali Yıldız/İHA)