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Ali Alver

Sizi HAYIR ’sızlar Sizi

12 Eylül 1980 Partiler üstü- Faşist, cuntacı Askerî Hükûmetten günümüze sadece 4 Siyasi Parti ve 6 Koalisyon Hükümeti ile Türkiye yoluna devam etti. 2010 Referandumunda ise halk yüzde 58 ile Evet diyerek cuntacılarla hesaplaştı ve darbe döneminde uygulanan birçok yasa değiştirildi.

Sormamız gereken asıl soru şu; 12 Eylül cuntacılarının yapmış olduğu Anayasayı, geçmiş hükümetler neden korudu ve değiştirmek istemediler.

2010 Referandumunda en önemli detay ise en yüksek evet oyunun Güney ve Doğu Anadolu bölgesinden çıkmasıydı. Bingöl ve Siirt'te %95, Diyarbakır ve Mardin'de %94 Hakkâri de ise %93 evet oyu çıktı. Oylar o dönem BDP (HDP) nin boykotuna rağmen, yüksek çıktı. Peki neden?

Bölge halkı 12 Eylül cuntasını çok iyi biliyordu ve bu bölgenin 1980 öncesi sanayileşme ve tarım yapısı, ithalat ve ihracatta en az İstanbul ve İzmir kadar yüksekti. 12 Eylül cuntasının ve daha öncesinin İnkâr, imha ve asimilasyon politikalarıyla karşı karşıya kalan bölge halkı 12 Eylülün acısını iliklerine kadar hissetmişti. 12 Eylül ve cuntacılarının temel ve nihai hedefi ise Türk- Kürt çatışmasını çıkartmak ve iki kardeş halkı birbirine düşman ettirmekti. 12 Eylül, terörün gebelik merkezi oldu ve Örgütleri doğurdu.

12 Eylül cuntasından günümüze FETÖ'cü teröristler hücresel olarak Güney ve Doğu Anadolu bölgesinde yoğun olarak faaliyet gösterdiler. Kendi pisliklerini örtbas edebilmek için bu bölgede sürekli kan akması gerekiyordu.

1950-1959 yılları arası CHP Genel Sekreterliği yapmış olan Kasım Gülek'in Fethullahçı Terör Örgütü elebaşı ile olan ilişkileri ve cenaze namazını dahi Feto'nun kıldırdığı çok iyi biliniyor. 1950'li yıllardan günümüze CHP'yi kimlerin yönlendirdiğinin açık delilidir bu.

12 Eylül ve 28 Şubat Darbesinin arka planında bulunan FETÖ, güç kaybedince sırasıyla Gezi, 17-25 ve 15 Temmuz işgal girişiminde bulundu. Her devirde bukalemun gibi ortaya çıkan bu sinsi ve karanlık şer odağı, Gezide solcu, 17-25 Aralıkta sözde vatansever, 15 Temmuz işgal girişiminde ise eli kanlı terörist oldu. FETÖ 'cülerin yeni planları ise MHP'li görünüp MHP seçmenini etkilemek. 2010 referandumunda hayır oyu veren MHP, Devlet Bahçelinin FETÖ tehlikesini fark etmesiyle birlikte doğru ve dengeli bir siyaset izledi.

Vatan elden gidiyor, Padişahlık geliyor, Laiklik elden gidiyor sloganını atanlar, Darbe anayasasını savunmayı bir borç olarak üstlenmişlerdir. CHP içerisindeki kafatasçı gruplar yıllardır kendilerini üst tabaka görüp, Anadolu halkını küçümsediler. CHP'nin bir türlü kazanamamasının da nedenlerinden bir tanesi de budur. Tek partili dönemde ise Dindar halka yaptığı baskılar ve sindirme politikaları, Kürt sürgünleri ve buna benzer CHP'nin halklar üzerinde uyguladığı yüz kızartıcı birçok olay var.

Anadolu halkları özüne dönüşü yakaladı ve bir daha bırakmak istemiyor.

Türkiye'de SOL, FETÖ 'nün sistematik ve Dehlizler ötesinden yönettiği, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı yürüttüğü nefret algısına uyarak, vicdanını sürekli yok ediyor. Teoride olmasa da Pratikte Gladyo' ya yani (FETÖ)'ye hizmet ediyor. SOL kendi vicdanını eleştirmeli ve burjuvazi Erk'ine değil de vesayet sistemi tarafından ötekileştirilmiş ve yıllarca mağdur edilmiş, halkın safında yer alması gerekiyor.

Yeni Anayasa ile 12 Eylül darbesine karışan her kim varsa yargılanma yolu açıyor. 12 Eylül darbesinin arka planının çözülmesi Türkiye'de sisler perdesini ortadan kaldıracaktır. Kim bilir belki de bu da mı diyebileceğimiz isimler ortaya çıkacaktır! Partili Cumhurbaşkanlığı sisteminde devlet içerisine çöreklenmiş tüm gizli FETÖ'cüler ayıklanacaktır.

Ortadoğu mazlum halklarının tek umudu ve kurtuluşu referandumda çıkacak sonuca bağlı olacaktır. Halkın kendini yönetmesi demek kendi Cumhurbaşkanını seçmek demektir. Çünkü buna halk karar verecektir.

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