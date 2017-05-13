Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, 'Ben arkadaşlara hep şunu diyorum; Siz şampiyon gibi oynayın, şampiyonluk zaten size gelir' ifadelerini kullandı.

Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, "Ben arkadaşlara hep şunu diyorum; Siz şampiyon gibi oynayın, şampiyonluk zaten size gelir" ifadelerini kullandı.

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup etti. Karşılaşma sonrası Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ basın mensuplarına açılamalarada bulundu.



"OYUNCULARIN İNANMIŞ OLMASI BENİ MUTLU ETTİ"

Takım içinde aile olmanın ve takımdaşlık duygusunun önemine dikkat çeken Gümüşdağ, "Ben arkadaşlara hep şunu diyorum; 'Siz şampiyon gibi oynayın. Şampiyonluk zaten size gelir.' Gençlerbirliği'de her türlü neticeyi oluşturabilecek bir takım. Bizim takımın da stresi fazlaydı tabi. Ama buna rağmen 1-0'dan 2-1'e getirmeyi başardılar. Şu an elimizde bir şey yok. Bundan sonra kalan 3 haftada da elimizden gelen mücadeleyi yapacağız. Oyuncuların bu kadar inanmış olmasını görmek beni de mutlu etti. Ben de Başakşehir'in bu gidişinden çok mutluluk duyuyorum. Elimizden geldiğince son 3 haftaya en iyi şekilde hazırlanmaya çalışacağız" diye konuştu.



"GENÇLERBİRLİĞİ BU SPEKÜLASYONLARI HAK ETMİYOR"

Karşılaşma öncesi yaşanan spekülasyonlar hakkında da konuşan Göksel Gümüşdağ, "Bunlar son haftalar olunca hep oluşabilecek şeylerdir. Gençlerbirliği'de çıktı inanılmaz bir mücadele gösterdi. Ne kulüp ne hocaları böyle spekülasyonları hak etmiyor. Maç sahada kazanılıyor. İlk yarı mağluptuk, ikinci yarı galip geldik. Gençlerbirliği'ne bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.



"ŞAMPİYONLUK İÇİN ELİMİZDE OLAN BİR ŞEY YOK"

Maçın sonunda yaşadıkları sevincin sadece bu mücadelenin kutlaması olduğuna dikkat çeken Başkan Gümüşdağ, "Şampiyonluk için elimizde olan bir şey yok. Biz kendi maçlarımıza bakıyoruz. Dolayısıyla sadece bu maçı kutladık. Bu mutluluğun olması da çok doğal" ifadelerini kullandı.

(Doğan Gündoğdu-Uygar Aydın / İHA)