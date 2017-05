''Siyasilere dokunulmuyor' suçlamasını kabul etmiyoruz'

Başbakan Binali Yıldırım, son günlerde FETÖ konusunda birtakım kafa karışıklığının oluşturulmaya çalışıldığını belirterek, 'Siyasetçilere dokunulmuyor, filancaya dokunuluyor, filanca aklanıyor gibi bir suçlamayı asla kabul etmiyoruz. Bu işin arkasında kim varsa mutlaka bulunup ortaya çıkarılacak ve adalete teslim edilecek' dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, son günlerde FETÖ konusunda birtakım kafa karışıklığının oluşturulmaya çalışıldığını belirterek, "Siyasetçilere dokunulmuyor, filancaya dokunuluyor, filanca aklanıyor gibi bir suçlamayı asla kabul etmiyoruz. Bu işin arkasında kim varsa mutlaka bulunup ortaya çıkarılacak ve adalete teslim edilecek" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nde gerçekleştirilen TOBB'un 73. Genel Kurulu'nda konuştu. İngiltere'deki terör saldırısına değinen Yıldırım, "Terör küresel bir olaydır. Herhangi bir ülkenin derdi, başka ülkenin derdi değildir diye algılarsak yanılmış oluruz. İki hafta önce İngiltere'ye yaptığım ziyarete bana terör konusunu sordu, 'Türkiye terör bakımından güvenli olmayan ülke, o yüzden turizm geri gidiyor' dediklerinde verdiğim cevap şuydu, Londra ne kadar güvenliyse İstanbul da o kadar güven. Bundan bahsettiğim şey, mücadelenin de küresel olması gerektiğinin altını çizmekti. O yüzden terörde sınıflandırma yapmadan, terör örgütleri arasına frak koymadan amasız fakatsız bütün terör örgütlerini en şiddetli şekilde lanetlemek ve üzerlerine kararlılıkla gitmek bütün insanlığın önemli görevleri haline gelmiştir" ifadelerini kullandı.

Terörle mücadeleye kararlılıkla devam edeceklerine dikkati çeken Yıldırım, "Ülkemizin birliği, istiklali için mücadele eden ve hayatını veren şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Birkaç gün sonra mübarek Ramazanı Şerif'i idrak edeceğiz. Milletimizin Ramazanın tebrik ediyorum" dedi.

TOBB'un 73. Genel Kurulu'nun hayırlı olmasını dilediğini anlatan Yıldırım, "Bu vesileyle bütün sanayicilerimize, iş adamlarımıza, iş aleminin emekçilerine, bu ülkenin kalkınması için üreten bütün işçi kardeşlerimize Türkiye'nin değerine değer katanlara şükranlarımı sunuyorum. Ülkemizin kalkınmasında, büyümesinde emeği olan müstesna bir toplulukla bir aradayım. Sizler üreten, ihracat yapan, Türkiye'nin daha fazla gelişmesi için elinizi taşın altına koyan, risk alan, ter döken esnaf ve sanayicilerimizi temsil ediyorsunuz. Yaptığınız çalışmalarla yürütülen politikalara önemli katkılar sağlıyorsunuz. Bir ülkenin bütün kazanımlarında çok büyük emeğiniz var. TOBB iş dünyamızın en büyük çatı kuruluşu olarak Türkiye'nin kalkınmasında önemli rol oynadı. 15 Temmuz darbe girişimine karşı ülkenin geleceğini kurtarma noktasında milletle beraberdiniz. Hükümetimizle beraberdiniz, o gece hepimiz sokaklardaydık" diye konuştu.

Yıldırım, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Demokrasiden, hukuktan, adaletten yana oldunuz, sizlere teşekkür ediyorum. Hain darbe girişiminin hemen ardından ekonomi çarklarının durmasına izin vermediniz. Tarihe geçecek bir duruş ortaya koydunuz. TOBB'un daha fazla risk aldığını, elini taşın altına koymaktan çekinmediğini görmek bizi mutlu etmiştir. İstihdam seferberliği çağrısına en yüksek düzeyde karşılık vererek gösterdiniz. 5 ay gibi kısa bir sürede 1 milyon üzerinde yeni istihdam imkanı doğmuştur, yeni 1 milyondan fazla işsize iş, aş sağladınız. Geçtiğimiz aralık ayında yine sizinle beraber başlattığınız nefes kredisi kobilerimiz için önemli olmuştur, 57 bin KOBİ'ye 5 milyarın üzerinde bir imkan sağlanmıştır."



"TİCARET ERBABIMIZA DESTEK OLDUK, YANLARINDA YER ALDIK"

"Sizlerle buluşmamızda birlik ve beraberliğimizi tazeliyoruz" diyen Yıldırım, "Daima üreten, istihdam oluşturan, katma değer sağlayan, sanayi sektörümüze, ticaret erbabımıza destek olduk, yanlarında yer aldık. Sizler sanayicinin, iş dünyasının ihtiyaçlarını bire bir yaşayarak biliyorsunuz. Bir sorun gördüğünüzde bu sorunu iletmekle kalmadınız, ülkemizin değerine değer katmak için çözüm önerilerini de paylaştınız. Sizden gelen her öneriyi çok ciddiye aldık ve gereğini yaptık. Birbirimizi dinledik, ortak akıla çok önem verdik. Bu sayede önemli mesafeler aldık. Türkiye'nin gücüne güç kattık. Sizin kapasiteniz artıkça, engeller kalktıkça bizim iş üretmemiz, ülkemize bir vizyon çizmemiz tabiatıyla daha kolay hale geliyor. Birçok icraatımızı sizlerin beklentilerini dikkate alarak gerçekleştirdik, hiçbir zaman taleplerinize sırtımızı dönmedik. Toplumun bütün üreten kesimlerinin sorunlarına kulak vermek, yollarını aydınlatmaktır. Gayemiz sizin çalışma şartlarınızı çok daha iyileştirme, her platformda müteşebbislerimizi desteklemektir" şeklinde konuştu.

Ortaya konulan dayanışmanın memleket sevdasının bir yansıması olduğunu kaydeden Yıldırım, "Bundan sonra da birlikte el ele ülkemizi aydınlık yarınlara taşımanın kararlılığındayız. 16 Nisan'da Türkiye bir halk oylaması yaptı, yönetim sisteminde bir değişikliğe gidildi. 3 Kasım 2019'da bu sistem için milletimiz sandığa gidecek ve sistem fiilen uygulanmaya başlamış olacak. Hedefimiz ve amacımız, daima güçlü iktidar ve sürekli istikrardır. Bu süre içinde iktidar partisi olarak 3. Kongremizi de gerçekleştirdik. Yapılan anayasa değişikliğine uygun olarak kendisini genel başkan olarak seçtik. Yeni dönemde partimizin genel başkanı, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yeni atılım dönemini başlatmış olduk. Bugünden sonra her anımızı dolu dolu geçirerek işimize bakacağız. Ülkenin kaybettiği zamanları telafi edeceğiz. Büyümeye odaklanacağız" dedi.

Yıldırım, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Türkiye'nin geleceği çalışmak, yatırım yapmak, üretim yapmak, istihdam oluşturmak, pastayı büyütmek, ihracatı artırmak, artan refahın adilce paylaşımını sağlamaktır. Önceliğimiz budur, gideceğimiz yol da budur. İşçi ve işverenlerimizle bu vaziyete kenetlenmiş durumdayız. İstikrarın daha da sağlamlaştığı, güvenin artığı önümüzdeki dönemde siz sanayicilerimiz, ihracatçılarımız daha çok yatırım yapacak ve çalışanların da emeğini daha fazla vereceksiniz."



"UNUTMAYALIM Kİ EKONOMİMİZ GÜÇLENDİKÇE DEMOKRASİMİZDE GÜÇLENECEK"

Türkiye'nin Karadeniz sahil otoyolu projesinin kendine ait bölümünü bitirdiğini belirten Yıldırım, "Bu çalışmalardan en sonuncusu Karadeniz ekonomik işbirliği zirvesiydi. Karadeniz'in etrafının boydan boya bir sahil otoyolu ile kuşatılması çevrilmesi projesi var. Konuşuluyor, konuşuluyor. Oradaki konuşmacılardan biri dedi ki biz bu projeyi yıllardan beri konuşuyoruz. Ancak, Türkiye sessiz sedasız kendi tarafında bu işi yaptı bitirdi, biz hala konuşuyoruz. Böyle bir şeyi başka ülkenin temsilcisinden duymak bize gurur verdi" dedi.

"Unutmayalım ki ekonomimiz güçlendikçe demokrasimizde güçlenecek" diyen Yıldırım, "Aramızdaki anlaşmazlıklar ortadan kalkacak. Ülkemiz hepimizin arzu ettiği müreffeh seviyeye ulaşacak. Küresel rekabette daha dirençli ve güçlü bir ekonomi için koşar adımlarla yolumuza devam edeceğiz. İş dünyamızın siz değerli temsilcileri olmak üzere bütün vatandaşlarımızdan bu gelecek ufkuna ortak olmalarını bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Yeni dönemde gerçek anlamda reform dönemi olacağına işaret eden Yıldırım, "Yeni sistemin uyum yasalarını TBMM'den çıkaracağız. Buradan benim beklentim, Gazi Meclisimizdeki bütün siyasi partilerimizin bu değişim ve dönüşüm sürecine katkıyı sağlamaktır. Eminim ki birlikte çalışırsak vatandaşımızın beklentisini de karşılamış oluruz. Vatandaşımızın birliğine de katkı sağlamış oluruz" diye konuştu.

Türkiye'nin uluslararası itibarının daha da yükseğe çıkacağını anlatan Yıldırım, adalet duygusunun topluma daha da hakim olacağını ifade etti. Kişi başına gelir seviyesini 3 bin 600 dolardan 11 bin dolara çıkarıldığına dikkati çeken Yıldırım, "Biz, üreticimize, insanımıza güveniyoruz. Artık, bu ülkene savunma sanayiinde kendi kendine yeter hale gelmek için önemli adımlar atılıyor. Sanayileşme ve millileştirme adımı devam ediyor. Savunma sanayiinin cirosu 35 milyar doları aşmıştır" açıklamasında bulundu.



"TÜRKİYE'Yİ DAHA ÜST SIRALARA ÇIKARMAYA GAYRET EDECEĞİZ"

Türkiye'nin bu coğrafyada dik ve sağlam durması gerektiğini anlatan Yıldırım, "Önümüzdeki süreçte ekonomiyi daha da büyütmeye, Türkiye'yi daha üst sıralara çıkarmaya gayret edeceğiz" dedi.

Kredi Garanti Fonu'nu kullanan esnafın nefes aldığını belirten Yıldırım, bu kapsamda 6 milyar liranın kullandırıldığını ve 460 bin civarında küçük ve orta işletmenin bu imkandan yararlanacağını dile getirdi. Ahilik Fonu'ylu işleri zora giren küçük esnaflarının bu fondan yararlanacağını ve sıkıntılı günlerin böyle atlayacağını belirten Yıldırım, 10 milyon mükellefin prim ve vergi borcunun da yapılandırıldığını kaydetti. Çukur siyaseti ile ilçeler ve illerin tarumar edildiğini anlatan Yıldırım, "Oradaki bazı belediyeler iş yapmak yerine, kaynakları bu örgüte peşkeş çekmiştir. Bu gidişe bir 'dur' deme zamanı gelmişti, bunu yaptık. Oradaki vatandaşlara kayyım atandı deyince bana oradaki bir vatandaşımız dedi ki, 'Sayın Başbakanım ne kayyımı, kanun geldi' dedi" ifadelerini kullandı.



"RUSYA DOMATES YETİŞTİRMEYİ KAFASINA KOYMUŞ"

Rusya ile olan ilişkilere değinen Yıldırım, bundan böyle yatırımcıların önünde hiçbir kısıtlama olmadığını ifade etti. Domates ihracatına işaret eden Yıldırım, "Domatesle ilgili kısıtlı imkan konmuştur. Önümüzdeki günlerde onun da çaresini bulacağız. Rusya domates yetiştirmeyi kafasına koymuş, yetiştirirlerse ne ala yetiştiremezlerse biz buradayız" dedi.



REFORM PAKETLERİ İÇİN MHP VE CHP'DEN DESTEK İSTEDİ

Önemli bir reform paketinin TBMM'ye getirildiğini anlatan Yıldırım, "Sayın anamuhalefet partisinden, MHP'den talebimiz, üreticilerimiz, sanayicilerimiz için çok ama çok önemli imkanlar getiren bu reform niteliğindeki kanun tasarımıza gerekli desteği vermeleri. Bu tasarı, 23 farklı kanunda 75 tane değişiklik getiriyor. Ne var bu değişiklikte iş ve yatırım ortamı iyileştiriliyor. İş yapma kolaylaştırılıyor. Bürokrasi azaltılıyor. Yatırımcının, sanayicinin önünü tamamen açıyoruz. Sanayicinin önünde bazı gereksiz mali yükler var, kesintiler var, bunları hep kaldırıyoruz. Mevzuat sadeleştiriliyor, yatırımcıların daha hızlı hareket etmesi sağlanıyor. Devletin hızlı hareket etmesine, tasarrufa destek olabilmek için elektronik belge yönetim sistemi Temmuz ayı itibarıyla hayata geçmiş olacak. Sanayicilerimize uygun şartlarda, üretime elverişli, lojistik bakımından avantajlı yeni üretim alanları teşvik ediyoruz. Sanayicilerimiz üzerindeki yükleri kaldırıyoruz. Planlı, sanayi alanlarında yer alan binalar için emlak vergisini tamamen kaldırıyoruz. KOSGEB desteklerine erken ödeme imkanı getiriyoruz. Çok önemli bir adım olarak da yazılım sektörünü sanayi sektörü içine dahil ediyoruz. Birçok düzenleme Meclis'te, önümüzdeki hafta bunların görüşmeleri yapılacak. Gazi Meclisimiz inşallah bu reform niteliğindeki kanunu yasalaştıracak" diye konuştu.



"ŞUNU HERKES BİLMELİDİR, FETÖ BİR TERÖR ÖRGÜTÜDÜR, BU MİLLETİN GELECEĞİNE KASTETMİŞTİR"

Yıldırım, "Son günlerde FETÖ meselesi ile ilgili birtakım kafa karışıklığı oluşturulmaya çalışılıyor. Şunu herkes bilmelidir, FETÖ bir terör örgütüdür, Türkiye Cumhuriyetinin istiklaline, istikbaline, bu milletin geleceğine kastetmiştir. Onun için bu mücadelede kararlılığımız sonuna kadar devam edecek. Siyasetçilere dokunulmuyor, filancaya dokunuluyor, filanca aklanıyor gibi bir suçlamayı asla kabul etmiyoruz. Bu işin arkasında kim varsa mutlaka bulunup ortaya çıkarılacak ve adalete teslim edilecek. Adalet mekanizmamız çalışacak, bunlara hakettiği ceza verilecek ama bunu yaparken tabii ki titiz olacağız. Merhamet duygusuyla, adalet ilkesiyle hareket edeceğiz. Çünkü hukuk devletinde esas olan adalettir. Zaman zaman tabii bu konuda iktidarımıza, partimize eleştiriler oluyor, eleştiri tabii ki başımız üzerindedir, ama burada bir çelişki var, nedir o? Efendim şu niye tutuldu, bu niye serbest bırakıldı? Bu tenkitler oluyor. Biz bunlara müdahale ettiğimizde 'yargıya niye müdahale ettiniz' diye eleştiriliyoruz. Müdahale etmediğimiz zaman 'niye mani olmadınız' diye yine eleştiriliyoruz. Hangisi doğru buna karar vermek lazım. Doğru olan, idare, yargı, yasama kendi işini yapmalı. Eğer bu erkler birbiri alanına girerse o zaman sorunlar başlar, buradan ülkemiz ve demokrasimiz kaybeder" açıklamasında bulundu.

