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Siyasi partiler arasında bayramlaşma
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Siyasi partiler arasında bayramlaşma

Ramazan Bayramının ikinci gününde siyasi partiler arasında bayramlaşma vardı.

Ramazan Bayramının ikinci gününde siyasi partiler arasında bayramlaşma vardı.
CHP ve MHP heyetleri, Ramazan Bayramı dolayısıyla AK Parti'ye bayram ziyaretinde bulundu.
AK Parti'de partiler arası bayramlaşma kapsamında ilk olarak saat 09.30'da CHP heyeti kabul edildi. CHP Genel Sekreteri Kamil Okyay Sındır ve beraberindeki heyette Kadın Kolları MYK Üyesi Suzan Şahin Dudu ve Gençlik Kolları MYK Üyesi Kemal Güneri yer aldı. Bayramlaşma için gelen CHP heyetini AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatih Şahin, Ankara Milletvekili ve Merkez Karar ve Yürütme Kurulu (MKYK) Üyesi Jülide Sarıeroğlu, Kadın Kolları Mali ve İdari İşler Başkanı Pınar Doğan Aksoy, Gençlik Kolları Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı Mustafa Özbey ve MKYK Üyesi Asuman Erdoğan'dan oluşan heyet ağırladı.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Şahin, Ramazan Bayramı'nın ülkemizde ve tüm dünyada yaşayan Müslümanların birliğine, beraberliğine, kardeşliğine vesile olması temennisinde bulundu. "Bu güzel bayram gününe eriştiren şehitlerimizi, gazilerimizi anmadan geçemeyiz" diyerek sözlerini sürdüren Şahin, "Terörle mücadelede hayatlarını kaybeden bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Onlara çok şeyler borçluyuz. Şehitlerimizin ve gazilerimizin aileleri bizlerin emaneti. Onları bu bayramda yalnız bırakmayalım. Bayramlar, birlik ve beraberlik duygusu etrafında toplumların bir araya geldiği sevinç günleri. Kırgınlıkların, dargınlıkların, küskünlüklerin ortadan kaldırıldığı; dostlukların, kardeşliğin çoğaltıldığı günlerdir. Sadece bu günlerin değil, bütün bir yılın bayram sevinci içerisinde geçmesini temenni ediyoruz" ifadelerini kullandı.

MHP'NİN ZİYARETİ
Ardından MHP'den gelen heyetle bayramlaşıldı. MHP'den Genel Başkan Yardımcısı Emin Haluk Ayhan yanı sıra MYK üyeleri Kadir Şekerci ve Mesut Çelik ziyarete eşlik etti. MHP'li Genel Başkan Yardımcısı Ayhan, içinde bulunduğumuz zaman dilimini pek umutla karşılayamadıklarını ama umudun her zaman olduğunu ifade ederek, "Siyasi partilerin böyle dönemlerde uzlaşmayı sağlaması gerektiğini düşünüyorum" dedi.

"EKONOMİK ANLAMDA ENDİŞELERİMİZ VAR"
Referandumdan sonra uyum yasalarıyla iç tüzük değişikliğine MHP'nin destek vereceğini Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin de ifade ettiğini hatırlatan Ayhan, ekonomik anlamda bir takım endişelerinin olduğunu dile getirerek, "Milli gelirin dolar bazında düştüğünü, büyümenin istihdam oluşturmadığını, işsizlik sorunun çözülemediğini, tasarruflarda bir problem olduğunu düşünüyoruz. Bu anlamda Meclise getirilen ve uygun bulunan her türlü teklife destek vereceğiz" şeklinde konuştu.
Bayramlaşma için gelen partileri, Genel Başkan Yardımcısı Fatih Şahin, Ankara Milletvekili Jülide Sarıeroğlu, Kadın Kolları Mali ve İdari İşler Başkanı Pınar Doğan Aksoy, Gençlik Kolları Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı Mustafa Özbey ve MKYK Üyesi Asuman Erdoğan'dan oluşan heyet ağırladı.

AK PARTİ'DEN CHP VE MHP'YE BAYRAM ZİYARETİ
AK Parti heyeti de Ramazan Bayramı dolayısıyla CHP ve MHPye ziyarette bulundu.
AK Parti heyeti, Ramazan Bayramı dolayısıyla CHP'ye ziyarette bulundu. AK Parti heyetinde Ankara Milletvekili Murat Alparslan ve AK Parti MKYK üyesi Nurten Güngör yer aldı. Bayramlaşma için gelen AK Parti heyetini, CHP Grup Başkanvekili ve Ankara Milletvekili Levent Gök, CHP Kadın Kolları MYK üyesi Zehra Eriç ve Gençlik Kolları MYK üyesi Genç Osman Killik karşıladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara Güvenpark'tan İstanbul Maltepe'ye başlattığı "Adalet Yürüyüşü' partililer arasında sohbet konusu oldu.
CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından başlatılan "Adalet Yürüyüşü"nü hatırlatarak, "Ben de iştirak ediyorum. 2 kilo da vermiş durumdayım. Aslında sağlık açısından yararı da var. Sizlere de tavsiye ederim. Tabii sıcakta yürüyoruz. Günde yaklaşık 20 kilometre. Bitiş tarihi 8 ya da 9 Temmuz olarak umuyoruz. Bu tempoda gidersek bitecek. Hatta biraz da hesapladığımız takvimin önündeyiz. Sanırım 8-9 Temmuz'da Maltepe'de olacağız. Sabah başlıyoruz yürüyüşe, günde 3 veya 4 etap yapıyoruz. E-5 karayolundan emniyet şeridini kullanarak yürüyoruz. Bir parça diğer tarafa taşar gibi oluyoruz ama trafik akıyor, bir sıkıntı yok. Kamu düzeninin aksamaması açısından buna özen gösteriyoruz. İşte böyle bir tablo içerisinde uzun ince bir yolda yürüyoruz" ifadelerini kullandı.

MHP'YE ZİYARET
MHP'ye bayram ziyaretinde bulunan AK Parti heyetini MHP Adana Milletvekili Mevlüt Karakaya başkanlığındaki heyet karşıladı. Ziyarette gündem başta FETÖ olmak üzere terör örgütleri ile mücadele oldu. AK Parti Ankara Milletvekili Ahmet Gündoğdu, "Terör örgütlerine ve bunları kullananlara pabuç bırakmayacağız. İnşallah gelecek bayram, başta FETÖ ve PKK olmak üzere bütün terör örgütlerinin kökünü kazımış oluruz" dedi.
Türkiye'de 15 Temmuz öncesinde PKK terör örgütü olduğunu, 15 Temmuz'dan sonra hem PKK hem de FETÖ ile karşı karşıya kalındığını belirten Mevlut Karakaya, terör örgütleri ile mücadelede devletin ve milletin yanında olduklarını söyledi.

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