Siyasi gerginlik milli maçı iptal ettirdi

Malezya, Kuzey Kore ile Pyongyang'da oynayacakları milli maçı 'güvenlik gerekçesiyle' iptal ettiğini duyurdu.

Malezya, Kuzey Kore ile Pyongyang'da oynayacakları milli maçı 'güvenlik gerekçesiyle' iptal ettiğini duyurdu.

Kuzey Kore lideri Kim Jong'un üvey abisinin Kuala Lumpur havaalanında öldürülmesi, iyi ilişkiler içinde olan iki ülkenin arasında gerginlik yaşanmasına sebep olmuştu. Malezya ve Kuzey Kore arasındaki bu siyasi gerginlik futbola da yansıdı. Malezya hükümeti, 28 Mart'ta Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'da oynanması planlanan Kuzey Kore-Malezya arasındaki milli maçı güvenlik gerekçesiyle iptal etti. Malezya Milli Takım Teknik Direktörü Datuk Ong Kim Swee, bugün basına yaptığı açıklamada, Bakanlar Kurulunun Pyongyang'da oynanması planlanan maça izin vermediğini söyledi.

Asya Futbol Federasyonundan (AFC) maçın tarafsız bir sahada oynanmasının istendiği de belirtildi.

(Numan Çakmak/İHA)