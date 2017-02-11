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'Siyasi belirsizlik yatırımcıyı etkiliyor'
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'Siyasi belirsizlik yatırımcıyı etkiliyor'

Maliye Bakanı Naci Ağbal, siyasi istikrarsızlığın yatırımcıyı etkilediğini belirterek,'Herkes yatırım yapmak için 16 Nisan'ı bekliyor. Dolayısıyla siyasi belirsizlik yatırımcıyı etkiliyor. 16 Nisan'da eğer ülke olarak 'evet' dersek ki inşallah diyeceğiz' dedi.

Maliye Bakanı Naci Ağbal, siyasi istikrarsızlığın yatırımcıyı etkilediğini belirterek,"Herkes yatırım yapmak için 16 Nisan'ı bekliyor. Dolayısıyla siyasi belirsizlik yatırımcıyı etkiliyor. 16 Nisan'da eğer ülke olarak 'evet' dersek ki inşallah diyeceğiz" dedi.
Bakan Ağbal, AK Parti Genişletilmiş Danışma Meclisi Toplantısının ardından Sivas Valisi Davut Gül'ün ziyaret etti. Valilik şeref defterini imzalayan Bakan Ağbal, Vali Davut Gül'den Sivas'a yapılacak yatırımlar hakkında bilgi aldı. Vali Gül ziyaretin anısına Bakan Ağbal'a üzerinde Selçuklu motifi çiftbaşlı kartalın bulunduğu tablo hediye etti. Bakan Ağbal ziyaretin ardından Sivas Ticaret ve Sanayi Odasında düzenlenen 'Cazibe Merkezi Sivas Toplantısına' katıldı. Ağbal burada yaptığı konuşmada,"16 Nisan, 15 Temmuz'dur. 16 Nisan'da sandığı giderken 15 Temmuz'u unutmayın. Son 14 yıldır demokraside bu kadar olağanüstü başarılar elde ettik. Türkiye içeride de, dışarıda da güvenilen bir ülke oldu. Ama geriye doğru 14 yıla bakın her birisini zorluklarla ve badirelerle buraya getirdik. Onun için diyoruz ki 16 Nisan'da önümüze konulan sandıkta 'evet' veya 'hayır' diyeceğimiz konu sadece basit ve teknik madde düzenlemeleri değil. Bu ülkenin bir kulvar daha yukarı çıkmasını sağlayacak bir değişiklik önerisidir. Kimse buradan demokrasi dışı bir çözüm çıkacağını iddia etmesin doğru değil. Kimse burada yasama organının zayıflayacağını iddia etmesin doğru değil. Kimse burada ipe, sapa gelmez böyle korku rüyaları üretmesin bunlar doğru değil. Peki doğru olan ne? Türkiye'nin önü açıktır. Ben yıllardır ekonominin içinde olan bir insanım. Bunu en iyi de siz bilirsiniz. Şimdi herkes oturdu. Herkes yatırım yapmak için 16 Nisan'ı bekliyor. Dolayısıyla siyasi belirsizlik yatırımcıyı etkiliyor. 16 Nisan'da eğer ülke olarak 'evet' dersek ki inşallah diyeceğiz. Türkiye'nin siyasi istikrarı uzun dönemde, kalıcı bir şekilde tesis edilmiş olacak" dedi.

"Yabancı yatırımcılar siyasi belirginlik istiyor"
Yeni sistemin siyasi istikrarı kalıcı bir şekilde ürettiğini aktaran Ağbal,"Bütün yabancı yatırımcılarla oturuyoruz, konuşuyoruz. Her zaman yabancı yatırımcıların bize ileriye dönük sordukları soru veya tereddüt ettikleri konu siyasi bir belirginlik olacak mı olmayacak mı? Dolayısıyla 16 Nisan'da yapacağımız oylama aslında bir 1 Kasım'daki yaptığımız oylama gibi bir oylama. Biz burada siyaseten Türkiye'nin önünü açacağız. Siyasi belirsizlikleri ortadan kaldıracağız. Yepyeni bir sisteme geçeceğiz. Ondan sonra inşallah yeni sistemle birlikte Türkiye'de siyasi istikrar kalıcı bir şekilde tesis edilmiş olacak. Onun için 16 Nisan'da Referandum sürecinde tabi ki vatandaş haklı anayasa değişikliğinin getirdiği düzenlemeleri görmek istiyor, anlamak istiyor, bilmek istiyor bu talepler doğru. Bizde hükümet olarak bu konuda her türlü çalışmayı yapacağız. Ama meseleyi tek tek madde bazında hukuki bir mesele olarak görmeyin Türkiye'nin bir beka meseledir. 16 Nisan geldiğinde 'evet' çıktığında göreceksin ki ondan sonra artık Türkiye'nin demokrasisi daha da güçlenecek. Hukuk devleti ileriye dönük çok daha güçlenecek. Özellikle ülkemiz üzerinde son üç yılda ortaya konulan oyunlar bir daha asla oynanamaz bir noktaya gelecek" diye konuştu.
Toplantıya, Sivas Valisi Davut Gül, AK Parti Sivas Milletvekili Hilmi Bilgin, Belediye Başkanvekili Erdal Karaca, Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Yıldırım ve iş adamları katıldı.
(Uğur Yiğit/İHA)
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