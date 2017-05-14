Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN

Barış Aydın

Siyasette ticaret olmamalı

İzmir referandumda 'Hayır' oylarının en yüksek oranda çıktığı büyükşehir.İzmir'i sadece muhalif bir şehir olarak görmek doğru değil.İzmir'de İzmirlilerle doku uyuşmazlığı yaşayan siyasetçilerin iş başında olması ister istemez antipatik bir durum oluşturuyor. Çünkü diğer seçimlere baktığımızda AK Parti'nin İzmir'de kendi başına aldığı oy oranının çok altında bir oranı gördük referandum da.Sonuçların böyle olacağı belliydi.Bunun çeşitli sebepleri var.En önemlisi siyaseti parayla yapabileceğini düşünme zavallılığına düşmek ki sonuçlara bakıldığında kepazelik dağ gibi ortada duruyor.

AK Parti'nin kurucusu ve doğal lideri Erdoğan'ı anlamadan siyasette mütevaziliğin kıymetini bilmeden,vatandaşa dokunmadan dertleriyle dertlenmeden başarılı olmak imkansızdır.

İzmir'de bu kadar düşük oranda evet çıkmasının nedenini 'ya İzmir işte her zaman bunu yapıyor' diyerek geçiştirmek yapılan yanlışları örtmeye yetmez.Eğer böyle söylenirse İzmir'in Anavatan Partisinden ve Doğru yol partisinden büyükşehir belediye başkanı çıkardığını tekrar hatırlatmakta fayda var.Şimdi gelelim bugüne, İzmir'in AK Parti il başkanı Bülent Delican iyi bir eczaneci olabilir,vergisini düzenli ödediği için boynuna üçbeş madalya taktırabilir ancak siyasette bu özelliklerin hiçbir kıymeti harbiyesi yoktur.

İzmir'de AK Parti biraz daha kenarda kalmış yerlerden oy alıyor,merkeze doğru gidildikçe AK Parti'nin oylarında düşüş başlıyor.Şimdi bir il başkanı düşünün selam vermekten bile aciz.Kendi işyerinin çevresinde bulunan bütün esnaflara sorun tanıyan bilen yok,bindiği son model arabayla kenar bir mahalleye gittiğinde kabul görmüyor,kendi il başkan yardımcılarını yanında götürmek yerine işyerinde çalıştırdığı elemanını yanına alıyor onunla geziyor.AK Parti'nin il başkanlığının bulunduğu bina uzay istasyonu gibi dizayn edilmiş bu kadar şaşaa kimsesizlerin kimsesi olmak için yola çıkan bir siyasi hareketi temsil edebilir mi ?.Ya da derdine çare arayan bir vatandaş o binaya girdiğinde kendini oraya ait hissedebilir mi ? İşte bu üstten bakan zihniyet İzmir'de AK Partililerde ki partiye aidiyet duygusunu zedeledi diğer bir anlamda hedeflenen şey başarıldı.

'Benim şahsi veya sağdan soldan işadamı arkadaşlarımdan topladığım param var, en güzel binayı ben yaptım,en güzel masa sandalyeyi ben aldım,bütün reklam panolarının ben kiraladım mantığıyla yapılan siyasetin ürünüdür İzmir'deki 'Hayır' oranı.Bunların hiçbir hükmü yoktur. Tek bir soru hangi varoş mahallesine girdin bir bardak çay içtin kimin elini sıktın ? Cevap: 'Ne işim var orda ya arabamı çizerlerse'.

İzmir'deki makas her geçen gün biraz daha açılıyor.İzmir'in bu yükü kaldıracak gücüde zamanı da yok.Başbakan'ın milletvekili şeçildiği bir şehirde AK Parti bırakın fazladan oyu ,kendi oy oranını bile koruyamıyorsa o il başkanı o gün görevden alınmalı en şiddetli şekilde sorgulanmalıdır. Her yönüyle incelenmeli bütün ilişkileri araştırılmalıdır.Gerçi bunda filim,tezgah bitmez. Hatırlarsanız 2015 yılında Cumhurbaşkanımız Erdoğan İzmir Atatürk stadında toplu açılış törenine katılmıştı bilinçli yapılan engellemeler sonucu stadyumda yeterli kalabalık yoktu,ertesi gün herkesi dumura uğratan açıklamayı yaptı 'ben ne yapayım kardeşim valinin suçu o doldursun orayı' dedi.Şimdi de kılıfı hazır her yerde aynı teraneyi söylüyor.'Ben ne yapayım kardeşim koskoca Başbakan İzmir'den Hayır'ın hesabını ben mi vereceğim' ?.Ancak yanıldığı bir konu var o Başbakan, kendisi lüks yatlarda orkinos avlarken en ücra mahallelerde sevgi tohumları ekiyordu.

Arşiv kayıtları ortada herkes bakabilir İzmir'de birçok insan FETÖ terör örgütünü ağzına almaya ürkerken her ortamda her yerde bunların terörist olduğunu söyledim yazdım.Bu örgütün çıkış noktasının İzmir olduğunu birçok siyasetçiyi göbeğinden bağladığını yazdım.

Tekrar ediyorum FETÖ'nün en önemli yuvalarından birisi İzmir'dir.FETÖ İzmir'de hala ayaktadır,eğer İzmir'de FETÖ biterse bu durum Türkiye'ye dalga dalga yayılır.

Siyasette,sporda,ekonomide FETÖ bağlantıları çözülmedi sadece rötuşlandı. Başı ezilmezse tekrar canlanacaktır.Çift yüzlü bu teröristler aldıkları talimatlar gereği kendilerini gizliyor sözde hiç belli etmiyorlar klavyeden birkaç sözle maçı idare ediyoruz sanıyorlar.Eninde sonunda yargılanacaklar.Oynadıkları çok tehlikeli bir oyun devletle bilek güreşi tutulmaz.FETÖ operasyonları siyasete dokunmadı diye diledikleri gibi at koşturdular bu millete ihanete ortak oldular.Yüce adaletimiz ve güvenlik güçlerimiz bunların hakkından gelecektir.Madem ki bu millete ihanet etmeyi

kafanıza koydunuz o zaman ne işiniz var AK Parti'de takkenizin düşüp kelinizin görüneceği günler yakındır.

Canını bu millet için feda etmeye birkez daha hazır olduğunu gösteren, 15 Temmuz darbe girişimini Alllah'ın izni, milletimizin gayretiyle engelleyen Cumhurbaşkanımız Erdoğan gereken neyse onu yapar hiç kimsenin şüphesi olmasın.

  YORUM YAP / YORUM OKU
BARIŞ AYDIN DİĞER YAZILARI
14 MAY
2017
Siyasette ticaret olmamalı
23 NİS
2017
Kılıçdaroğlu demokrasinin önündeki en büyük engeldir
9 NİS
2017
Eski Türkiye mi Güçlü Türkiye mi ? Karar milletin
2 NİS
2017
Hristiyan alemi neden Hayır diyor ?
19 MAR
2017
İzmir'den bakınca 16 Nisan referandumu
12 MAR
2017
Ortak paydamız Cumhurbaşkanlığı sistemi
26 ŞUB
2017
Milletin kendi kaderini tayin hakkı vardır
19 ŞUB
2017
CHP siyasette doğru çizgiye yaklaşıyor
12 ŞUB
2017
Darbe seviciler hayır diyor
29 OCA
2017
Kutuplaşmanın panzehiri Referandumda Evet’tir
22 OCA
2017
Muhalefet neden referandumdan kaçıyor?
8 OCA
2017
Muhalefet partileri neden oy kaybediyor?
1 OCA
2017
2017’nin kazananı kim olacak?
25 ARA
2016
Terörün ecelini milli ruhumuz çağırabilir
18 ARA
2016
Kavga etmeyi değil bir olmayı başarmalıyız
11 ARA
2016
İnsanlığa karşı yapılan bu saldırılara direnmeliyiz
4 ARA
2016
Siyasi fırsatçılık Türkiye’ye zarar verebilir
30 KAS
2016
Bahçeli ne yapmaya çalışıyor?
20 KAS
2016
İzban sorunu ortak akılla çözüldü
13 KAS
2016
Trump’ı sevgi değil nefret başkan yaptı
 
TÜM YAZILARI İÇİN TIKLAYINIZ
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
ABD duyurdu: DEAŞ ve YPG Tabka barajı için anlaştı!
ABD duyurdu: DEAŞ ve YPG Tabka barajı için anlaştı!
Konya'da otobüs devrildi, yaralılar var... Yolcular uyarmış!
Konya'da otobüs devrildi, yaralılar var... Yolcular uyarmış!
'Gönüllü müezzin yardıma muhtaç kadınlarla para karşılığı camide ilişkiye girdi'
'Gönüllü müezzin yardıma muhtaç kadınlarla para karşılığı camide ilişkiye girdi'
Çin'den 'Kuşak ve Yol'a 79 milyar dolarlık dev mali destek
Çin'den 'Kuşak ve Yol'a 79 milyar dolarlık dev mali destek
Şehit oğlunun sünnetine binler katıldı!
Şehit oğlunun sünnetine binler katıldı!
Erman Toroğlu: Fenerbahçe kabız!
Erman Toroğlu: Fenerbahçe kabız!
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Yeni Malatyaspor ve Sivasspor Süper Lig'e
Yeni Malatyaspor ve Sivasspor Süper Lig'e
Çoban köpekleri güzellik yarışması
Çoban köpekleri güzellik yarışması
Başbakan Yardımcısı Kaynak düğüne katıldı
Başbakan Yardımcısı Kaynak düğüne katıldı
Kılıçdaroğlu'ndan Muğla'daki kaza açıklaması
Kılıçdaroğlu'ndan Muğla'daki kaza açıklaması
Akhisar 4 golle kazandı
Akhisar 4 golle kazandı
Galatasaraylı Koray Günter, taraftarlarla buluştu
Galatasaraylı Koray Günter, taraftarlarla buluştu
Anneler Günü'nde annelerini toprağa verdiler
Anneler Günü'nde annelerini toprağa verdiler
Bandırma Limanı'nda gemi yan yattı: 3 yaralı
Bandırma Limanı'nda gemi yan yattı: 3 yaralı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Çin'de Binyıllık Yol Galasına katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Çin'de Binyıllık Yol Galasına katıldı
Günün özeti
Günün özeti
İzmir'de feci bir kaza daha: 4 ölü
İzmir'de feci bir kaza daha: 4 ölü
Bursa'da en renkli koşu
Bursa'da en renkli koşu

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English