'Siyasette dizayn çalışmaları Kılıçdaroğlu'nun geliş süreciyle başladı'

MHP Genel Başkanı Yardımcısı Emin Haluk Ayhan, 'Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkan oluş sürecinde, siyasette dizaynın emarelerini görmeye başladık' dedi.

MHP Genel Başkanı Yardımcısı Emin Haluk Ayhan, "Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkan oluş sürecinde, siyasette dizaynın emarelerini görmeye başladık" dedi.

MHP'nin Denizli 12.Olağan Kongresi MHP Genel Başkan Yardımcısı Emin Haluk Ayhan, MHP Denizli İl Başkanı Cafer Birtürk, Uşak İl Başkanı Muhterem Kuruçay, Muğla İl Başkanı Mehmet Korkmaz, Çal Belediye Başkanı Fethi Akçan, Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin ve partililerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla ile başlayan kongrenin açılış konuşmasını İl Başkanı Cafer Birtürk yaptı. Partisinin Türkiye üzerinde oynan birçok oyunu bozduğunu söyleyen Birtürk, "Türkiye Cumhuriyetinin teminatı, yarım asırlık çınarımız Milliyetçi Hareket Partisinin Denizli'deki toyunu sizlerle birlikte gerçekleştirmenin gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. MHP, hain işgal girişiminin gerçekleştiği 15 Temmuz gecesi, Türk milletinin ve demokrasinin yegane savunucusu olduğu bir kez daha görülmüştür. MHP bugün Denizli il kongresini gerçekleştiriyor. Biz bugün MHP'liler olarak, Denizlili ülkücüler olarak, demokrasi şölenine katkı sağlamaktan büyük gurur ve onur duyuyoruz. Ülkücü hareketin üzerinde oynanan oyunların karşısında duran her zaman biz olacağız. Aydınlıkçı, profesyonel fitnecilerin eskimişlere karşı bu kutlu davaya sahip çıkanları en güzel cevabı burada olmakla verdi" dedi.

Dünyada, bölgede güç dinamiklerinin değiştiğini belirten MHP Genel Başkanı Emin Haluk Ayhan ise, siyasi ve ekonomik anlamda yeniden değişim ve şekillenmelerin meydana geldiğini kaydetti. Meydana gelecek bu değişimlerde parti olarak ve Türkiye olarak etkilerinin olacağını belirten Ayhan, "Özellikle yakın bölgemizde, sınırımızın hemen altında bizi çok yakından ilgilendirebilecek vahim gelişmelerin olduğu da muhakkaktır. Yeni ittifaklara, yeni ihtilaflar, yeni düşmanlıklar oluşuyor. Şimdi bölgedeki terör örgütleri okşanıyor. Bu terör örgütlerinin efendisi ilan edilen gelişmiş ülkeler var. Bölgemizde oynanan oyunlar sadece terör örgütlerini tepemize getirmedi. Amerika, Rusya ve benzer ülkelerin bu bölgede yoğun bir şekilde, bölgenin şekillenmesine yönelik davranış biçimleri sergilediler. Yakın gelecekte bölgede çok büyük sıkıntıların vaki olabileceğine dair, işaretler ve dalaletler var" diye konuştu.



"SİYASETTE DİZAYN ÇALIŞMALARI KILIÇDAROĞLU'NUN GELİŞ SÜRECİYLE BAŞLADI"

Ülkenin dizaynına yönelik girişimlerin olduğunu belirten Ayhan, "Ülkemiz bu yaşanan gelişmeler paralel olarak dizayn edilmek isteniyor. Ülkemizin dizaynı siyasi partilerle birlikte başladı, siyasi partilerden başladı. Özellikle Cumhuriyet Halk Partisinde Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkan oluş sürecinde, dizaynın emarelerini görmeye başladık. MHP'ye yapılan operasyonlarda bunu fevkalade ve net şekilde, önemli bir şekilde gördük. Diğer taraftan henüz daha 6 aylık başbakanken ve parti genel başkanıyken, siyaseti bırakma tercihi oluştuğu Sayın Davutoğlu'na da baktığınızda, bir takım gelişmelerin vuku bulduğunu görüyoruz" açıklamasını yaptı.

Konuşmaların ardından delegelerin oy kullanımına geçildi. 501 delegenin katılırken, 497 delege oy kullandı. Birtürk, 497 oyla tekrar MHP Denizli İl Başkanı seçildi.

(Medeni Topaloğlu / İHA)