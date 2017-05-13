Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
'Siyaset yaparken her zaman şükrettiğim bir şey var...'
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

'Siyaset yaparken her zaman şükrettiğim bir şey var...'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'Siyaset yaparken her zaman şükrettiğim bir şey vardır. Bu ülkenin doğusunda, batısında aynı sözü söyleyebilmek ve aynı siyaseti yapabilmek' dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Siyaset yaparken her zaman şükrettiğim bir şey vardır. Bu ülkenin doğusunda, batısında aynı sözü söyleyebilmek ve aynı siyaseti yapabilmek" dedi.
Iğdır Üniversitesi Karaağaç Kampüsü'nde muhtarlarla yaptığı toplantıda konuşan Bakan Süleyman Soylu, "Siyaset yaparken her zaman şükrettiğim bir şey vardır. Bu ülkenin doğusunda, batısında aynı sözü söyleyebilmek ve aynı siyaseti yapabilmek. Bugün güzel Türkiyemizin en doğusundaki vilayetteyiz. Bir siyasetçi olarak bir şeyler konuşup, bir şeyler anlatacağız. Devlette görev yapan bir arkadaşınız, bir kardeşiniz olarak sizlerle bir takım değerlendirmeleri paylaşacağız. Edirne'de ne anlatıyorsam, Iğdır'da da aynısını anlatabilecek bir siyaset anlayışının mensubuyuz. Bunun verdiği güç büyüktür. Siz muhtarlar için, biz siyaset yapanlar için de anlamı büyüktür. Çünkü yaptığımız iş, milletten güç alabildiği ölçüde hizmet, fikir ve çözüm üretir. Halkın verdiği güç kadar sorumlulukta vardır. Siz milletin ilk müracaat mercisi ve demokrasinin ilk açık kapısısınız. Dünyada bundan daha kıymetli bir şey yoktur. Bunu hep beraber gerçekleştirecek ve sağlayacağız. Aynısını korucu kardeşlerimize de yaptık. Onlar da uzun zamandır sağlık ile ilgili bir takım taleplerde bulunuyorlardı. Onu da aynı şekilde gerçekleştirip, önemli bir adım attık. 51 bin korucumuzun yaklaşık yaş ortalaması 42 yaştı. Sayın Cumhurbaşkanı ve kıymetli Başbakanımızın talimatı üzerine o korucularımız 45 yaşından sonra emekli olmak isteyenler emekli oldu. 19 bine yakın korucumuz emekli oldu ve emekli maaşlarını alıyorlar. Sadece o kadar değil, eğer yine sahaya çıkacaksa günlük tazminat vereceğiz. Yetmedi Korucular Daire Başkanlığı kuruldu. Korucularımız sahaya çıktıkları zaman ayrıca tazminat alacaklar. Buna gönüllü korucularımız da dahil. Onlar emekli oldu yerlerine yakınları, akrabalarından alındı ve yaş ortalaması 31'e düştü. Hem terörle mücadelemizde çok iyi bir yere geldik hem de hiç kimseyi üzmeden bu gençleştirmeyi başarabildik ve sağlayabildik" dedi.
Toplantının ardından Zübeyde Hanım Bulvarı'nda esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Bakan Soylu, daha sonra Iğdır Valiliğini ziyaret etti. Burada Şeref Defteri'ni imzalayan Bakan Soylu, ardından valilik makamına geçti.

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Kazada ölen 24 kişinin kimlikleri belirlendi
'Siyaset yaparken her zaman şükrettiğim bir şey var...'
'Siz şampiyon gibi oynayın, şampiyonluk zaten size gelir'
Turfanda meyve hasadı başladı
İlk yarıda eşitlik var
Şehit oğlunun sünnetine binler katıldı!
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Sanatçılardan İbrahim Erkal'a büyük vefasızlık
Sanatçılardan İbrahim Erkal'a büyük vefasızlık
Katliam gibi kaza: 17 ölü, 13 yaralı
Katliam gibi kaza: 17 ölü, 13 yaralı
Tüm dünyada siber saldırı şoku!
Tüm dünyada siber saldırı şoku!
Marmaris'te tur otobüsü devrildi: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Marmaris'te tur otobüsü devrildi: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Pentagon: Silahları henüz teslim etmedik
Pentagon: Silahları henüz teslim etmedik
Teslim olan Yeşilyurt, Atatürk'e hakaretten tutuklandı
Teslim olan Yeşilyurt, Atatürk'e hakaretten tutuklandı
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Kazada ölen 24 kişinin kimlikleri belirlendi
Kazada ölen 24 kişinin kimlikleri belirlendi
'Siyaset yaparken her zaman şükrettiğim bir şey var...'
'Siyaset yaparken her zaman şükrettiğim bir şey var...'
'Siz şampiyon gibi oynayın, şampiyonluk zaten size gelir'
'Siz şampiyon gibi oynayın, şampiyonluk zaten size gelir'
Turfanda meyve hasadı başladı
Turfanda meyve hasadı başladı
İlk yarıda eşitlik var
İlk yarıda eşitlik var
Şehit oğlunun sünnetine binler katıldı!
Şehit oğlunun sünnetine binler katıldı!
Adana'da 'renkli' festival
Adana'da 'renkli' festival
Şehit polisin adı deniz aracına verildi
Şehit polisin adı deniz aracına verildi
Fenerbahçe Trabzonspor'u eledi
Fenerbahçe Trabzonspor'u eledi
El Kabir ve Etame cezalı duruma düştü
El Kabir ve Etame cezalı duruma düştü
Hollywood yıldızı Nicole Kidman Bodrum'da
Hollywood yıldızı Nicole Kidman Bodrum'da
İstanbul şehidini uğurladı
İstanbul şehidini uğurladı

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English