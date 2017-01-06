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Siyaset, iş dünyası ve sendikalar teröre tek yürek oldu
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Siyaset, iş dünyası ve sendikalar teröre tek yürek oldu

İzmir Adliye Binası önünde meydana gelen terör saldırıların ardından, iş dünyası, siyasiler ve sivil toplum kuruluşları başsağlığı mesajı yayımlayarak teröre tepki gösterdi.

İzmir Adliye Binası önünde meydana gelen terör saldırıların ardından, iş dünyası, siyasiler ve sivil toplum kuruluşları başsağlığı mesajı yayımlayarak teröre tepki gösterdi.

İzmir Adliye Binası önünde, bir trafik polisi ve bir adliye çalışanının şehit olduğu bombalı terör saldırısının ardından iş dünyası, siyasiler ve sivil toplum kuruluşları teröre karşı tek yürek oldu. Menderes Belediye Başkanı Bülent Soylu, yaşanan terör saldırısını kınadı. Birlik ve beraberlik mesajı veren Soylu, "Tek millet, tek bayrak, tek devlet, tek vatan anlayışından uzaklaşmayacağız. Toplumu kutuplaştırmaya yönelik, devletimizi yıldırmaya yönelik, milletimizi korkutmaya yönelik girişimlerde bulunanlar asla başarılı olamayacaklar. Hiçbir menfur saldırı amacına ulaşamayacak. Birlik ve beraberlik içerisinde ülkemize yönelik her türlü karanlık oyunu bozacağız. Allah birliğimizi, beraberliğmizi daim eylesin. İzmir'imize ve ülkemize geçmiş olsun" açıklamasında bulundu.

Akpınar: "Başaramayacaksınız"

Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar da, İzmir Adliyesinde yaşanan bombalı saldırı ile ilgili, "İşgaliyle bağımsızlık savaşımızı başlatan, kurtuluşuyla Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşunu muştulayan kentimize saldırdılar. İzmir, Türkiye Cumhuriyeti'nin simgesi, demokrasinin, çağdaşlığın ve laikliğin yaşayan ve yaşatan değeridir. Türkiye'yi, bu kez de İzmir'inden vurmayı denediler. Soysuzlar, işbirlikçileri ve onlar sayesinde rant devşireceğini sananlar bilmelidir ki; ne İzmir'i, ne de ülkemizi ele geçiremeyeceksiniz. Başaramayacaksınız" diyerek tepki gösterdi.

Karabağ: "Bu ülke kolay kurulmadı, kolay da yıkamazlar"

Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, İzmir Adliyesinde meydana gelen terör olayını lanetleyerek, "Birliğimizi kimse bozamayacak. Şimdi birbirimize daha çok kenetleneceğiz" dedi. Karabağ, saldırıda hayatını kaybeden şehitlerimize de Allah'tan rahmet dileyerek, "Terör hain yüzünü bu sefer İzmir'imizde, Bayraklı'mızda gösterdi. Terör olaylarının İstanbul'u, Ankara'sı, İzmir'i yok. Her yer mücadele alanı oldu. Hepimizin dikkatli olması gerekiyor. Şu anda birlik ve beraberlik zamanı. Birbirimize daha çok kenetleneceğiz. Terörün amacı korku yaymak. Kurulan tuzağa düşmeyeceğiz. İnsanlarımızı, güvenlik güçlerimizi öldürerek bizi yıldırmaya çalışıyorlar. Bunu asla başaramayacaklar. Bu ülke kolay kurulmadı, kolay da yıkamazlar.

Delican: "Bu kudurmuş, alçak örgütlerin sonu gelecek, az kaldı"

AK Parti İzmir İl Başkanı Bülent Delican saldırı sonrası bir açıklama yaptı. Delican, "Terörün kaynağını kurutmak için çıktığımız yol; El-Bab'da katettiğimiz yol. Terör örgütlerinin birbirleri ile koordineli eylemlerini beraberinde getirmekte. DEAŞ'ı, YPG'si, PKK'sı hatta FETÖ'sü, birbirinden beslenerek bireysel saldırılarını içeride ve dışarıda sürdürüyor. Bu kudurmuş, alçak örgütlerin sonu gelecek, az kaldı. Türkiye'yi arkadan vurmayı düstur edinmiş eli kanlı maşalar; bölgemizi de ülkemizi bir ateş çemberinde yok etmek istemektedirler ki, asla başarılı olamayacaklar. Gerek; etnik gerekse mezhepsel farklılıkları, İstanbul'da da yaşamsal özgürlüklerini alet ederek, bizi kontrollü bir kaosa sürükleme operasyonlarını tersine çevireceğiz" şeklinde konuştu.

Ünlütürk: "Evlerimize kapanmayacağız"

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Sabri Ünlütürk, terör saldırılarının amacının anarşi ve kargaşa ortamını Türkiye geneline yaymak olduğunu, huzur kenti İzmir'in bu amaçla hedef seçildiğine inandıklarını kaydetti. "Teröre teslim olmayacağız" diyen Ünlütürk, "Bu saldırılar karşısında evlerimize kapanmayacağız. Çalışmaya, etkinliklerimizi gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Hükümetimizden beklentimiz; güvenlik güçlerimizi terörle mücadele konusunda bilgi ve donanım olarak en üst seviyeye çıkaracak adımları hızlı bir şekilde atılmasıdır. Nitekim bugünkü saldırı şehit düşen polisimizin dikkati sayesinde nispeten daha az kayıpla atlatılmıştır. İzmir Adliyesine yönelik saldırıda şehit olan polisimize ve adliye çalışanımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza ise acil şifalar diliyoruz" diye konuştu.

Yorgancılar: "İzmir'den Kars'a kadar tek yürek olmak var"

Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar ise, "Umudumuzu, birliğimizi, huzurumuzu, geleceğimizi yok etmek için top yekün sistemli bir ateş hattına sürüklenmek istenen ülkemiz de, insanımız da bu kahpe saldırılara sonuna kadar direnecektir" dedi. Yaptığı açıklamada milli mücadelede ilk kurşunun atıldığı, düşmanın denize döküldüğü, ülkemizin aydınlık yüzü İzmir'in buna asla müsaade etmeyeceğini ve oynanmak istenen oyunlara gelmeyeceğini vurgulayan Yorgancılar, saldırıda şehit olan kahraman polisin son kurşununa kadar mücadelesinin de bunun açık bir göstergesi olduğunu kaydetti. Yorgancılar, "Bizi biz yapan değerlerimiz etrafında, şanlı bayrağımız altında sağduyumuzla bu kalleş saldırıların her birini Allah'ın izniyle boşa çıkartacak, el birliği ile hain terörün amacına ulaşmasına izin vermeyecek, alışmayacak, ayrışmayacağız. Ülkemizin, milletimizin başı sağ olsun" dedi.

Ülkü: "Teröre diz çökmeyeceğiz"

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Başkanı Ümit Ülkü de bir açıklama yayımladı. Ülkü, "İzmir Adliye binası önünde gerçekleşen hain saldırıyı şiddetle, nefretle kınıyoruz. Bu saldırıların ülkemizin birlik ve beraberliğini hedef aldığı ortadadır. Sabrımızın sonuna kadar sınandığı bu günlerde, tüm vatandaşlarımıza birlik çağrısında bulunuyoruz. Bu saldırılara verilecek en iyi cevap; yılmadığımızı ve korkmadığımızı göstermektir. MÜSİAD olarak sağlam duruşumuzu koruyarak, tüm çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz, üretmeye ve büyümeye devam edeceğiz. Teröre diz çökmeyeceğiz. Tüm iş dünyasının ve vatandaşlarımızın da aynı şekilde davranacaklarına inancımız tam" diye aktardı.

Doğruyol: "Hareket alanını giderek genişletme çabası içindedirler"

Türkiye Kamu Sen İzmir İl Temsilci Ahmet Doğruyol ise son olarak şöyle konuştu:

"Milletimizin birlik ve beraberliğini bozmaya, huzurunu dinamitlemeye, ülkemizi bölmeye kastetmiş olan bu kanla beslenen soysuzlar, hareket alanını giderek genişletme çabası içindedirler.

Son bir buçuk yıldır ülkemizin her bir köşesinde yaşanan terör eylemleri ve son bir aydır 10 Aralık İstanbul, 17 Aralık Kayseri, ardından Rus büyükelçinin sırtından haince vurulması, 31 Aralık gecesi İstanbul'da eğlencen merkezi katliamı ve İzmir. Görüldüğü gibi yedi düvel bir araya gelmiş, Türkiye Cumhuriyeti Devletini hedef almış, Ülkemizi bataklığa sürükleme çabasına girmişlerdir. 15 Temmuzda başaramadıklarını terör saldırılarıyla başarmaya çalışmaktadırlar. Ülkemize karşı terör örgütlerini yıllardır taşeron olarak kullananlar milletimizin birlik ve bütünlüğü olduğu sürece başarıya ulaşamayacaklardır."
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