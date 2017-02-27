'Siyah kurt' köpek çıktı

Bursa'nın Orhangazi ilçesindeki Fındıklı Köyü'nde köylülerin 'dağdan siyah kurt indi' demesi üzerine olay yerine gelen Milli Park ekiplerinin iğne ile uyuşturup tedaviye etmek için götürdüğü hayvanın kurt köpeği olduğu öğrenildi.

Bursa'nın Orhangazi ilçesindeki Fındıklı Köyü'nde köylülerin "dağdan siyah kurt indi" demesi üzerine olay yerine gelen Milli Park ekiplerinin iğne ile uyuşturup tedaviye etmek için götürdüğü hayvanın kurt köpeği olduğu öğrenildi.

Orhangazi'ye bağlı 520 rakımlı Fındıklı Mahallesi'nde yaşayan Ahmet Özen, yaklaşık iki hafta önce köy yakınlarında yalız gezen siyah renkli bir kurt olduğunu iddia etti. Kurt olduğunu iddia ettiği hayvanın hastalık kaptığını fark eden Özen, hayvanı beslemeye başladı. İki hafta sonra hayvanın hastalığı arttı. Boynunun altında şişlik oluşan hayvanın gözlerinden de iltihap akınca Fındıklı Muhtarı Nurettin Tüfekçi'ye haber verildi.

Muhtar Tüfekçi, Orhangazi Avcılık ve Atıcılık Spor İhtisas Kulübü Başkanı Ramadan Başaran'dan yardım istedi. Köye gelen Başaran, hasta hayvanın durumunun normal olmadığını görünce Orman ve Su İşleri Bakanlığı Bursa 2. Bölge Müdürlüğü'ne haber verdi. Bursa Şube Müdürlüğü ekipleri Fındıklı'ya geldiklerinde hasta hayvan için veteriner yardımı istedi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Bursa İl Müdürlüğü'nden veteriner ekibi de Fındıklı'ya geldi. İğne yardımı ile uyuşturulan hayvan özel kafese konularak veteriner kontrolünde Bursa'ya götürüldü. Türüne nadir rastlanan siyah kurt olduğu iddia edilen hayvanın sahipsiz bir kurt köpeği olduğu belirtildi.

(Musa Öztürk /İHA)