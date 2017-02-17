'Sivil memurlar, darbeci pilotlara yakıt vermedi'

Sivil Memurlar Sendikası Genel Başkanı Serdar Dursun, Eskişehir'de katıldığı bilgilendirme toplantısında özel açıklamalarda bulundu. Başkan Dursun, 'Darbe gecesi uçaklara yakıt vermeyenler, Sivil Memurlar Sendikası üyeleriydi. Yakıt sağlanmış olsaydı, onlarca uçak daha kalkacaktı' dedi.

Sivil Memurlar Sendikası Genel Başkanı Serdar Dursun, Eskişehir'de katıldığı bilgilendirme toplantısında özel açıklamalarda bulundu. Başkan Dursun, "Darbe gecesi uçaklara yakıt vermeyenler, Sivil Memurlar Sendikası üyeleriydi. Yakıt sağlanmış olsaydı, onlarca uçak daha kalkacaktı" dedi.

Sivil Memurlar Sendikası (SİME-SEN) üyeleri, Eskişehir'de düzenlenen bilgilendirme toplantısında bir araya geldi. Toplantıya, SİME-SEN Genel Başkanı Serdar Dursun, Genel Sekreter Levent Bardak, Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yalçınkaya'dan oluşan bir heyet katıldı. Toplantı öncesi açıklamalarda bulunan SİME-SEN Genel Başkanı Serdar Dursun, darbe girişimi gecesine yönelik çarpıcı açıklamalarda bulundu. Darbe girişiminin yaşandığı kara gecede, sivil memurlar olarak uçaklara yakıt desteğinin verilmediğini belirten Başkan Dursun, onlarca uçağın bu sayede havalanamadığını aktardı.

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık'ın kendilerini onure edecek bir açıklamada bulunduğunu kaydeden Başkan Serdar Dursun, darbe girişiminin ilk saatlerinden itibaren yaptıkları çalışmalardan bahsetti. Başkan Dursun, "Kalkışma bizim için çok üzücü, çok vahim bir olaydı. Hainlerin, yabancı güçlerin etkisiyle bu ülkeyi peşkeş çekme çabalarına karşı, o gece yönetim kurulu olarak telekonferans sistemiyle birbirimize bağlandık. 'Darbeye kesinlikle karşı gelinecek, demokrasinin yanında olunacak, seçilmişlerle birlikte hareket sergilenecek' diye bir yönetim kurulu kararı aldık. O gece il başkanlarımız, şube başkanlarımız ve yetkili arkadaşlarımızın tamamına bir mesaj çektik. 'Darbeye destek verilmeyecek, hiçbir sivil memur tam yüklü, cephane yüklü ani müdahale mangalarına ve komutanlara hizmet etmeyecek' şeklindeki beyanattan sonra, darbeden sonraki ihraç sürecinde hemen hemen hiçbir üyemiz bu konuyla ilgili zarar görmedi. Bunun vatan açısından kazanımı nedir? Biz Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki birçok birimde lojistik hizmet desteği sağlıyoruz. O gece Ankara'da 2 tane F-16 üstümüze uçtu. Bize, devletin uçağıyla terörü yaşattı. Orada bu yakıtı vermeyenler Sivil Memurlar Sendikası üyeleriydi. İşçiler ile birlikte el birliği yaptılar. Eğer orada o yakıt sağlanmış olsaydı, defaten onlarca daha uçak havaya kalkacak ve bu terörün boyutunu arttıracaktı. Sayın Milli Savunma Bakanımız Fikri Işık, bunun bilincinde. Bu bilgiler kendilerine ulaştırıldı. O da tüm sivil memurları onure edecek açıklamayı yaptı. Şimdi bu gelişmenin, vatanına karşı hassasiyetin veya vatanseverliğin karşılığı kesinlikle olmaz. Bir beklenti söz konusu değil. Fakat sivil memur arkadaşlarımızın aynı zamanda şöyle bir görüşü var, eğer devletimiz, demokrasiye olan inancımızı kanıksadıysa, benimsediyse bunu da diğer şekillerde yaptığı gibi ödüllendirmeli, özlük hakları düzenlemelerinde bize destek olmalı. Ordu içerisindeki sivil demokrasiye inanan insanların mutluluğunu perçinlemeli ve yükseltmeli" dedi.



"ASKERİ MAHKEMEYE ŞU ANA KADAR AÇMIŞ OLDUĞUMUZ 236 TANE DAVAMIZ VAR"

Referandum sürecinde tüm üyelerin karar vermekte özgür olduklarını dile getiren Başkan Dursun, yeni anayasa ile birlikte Askeri Mahkemelerin kaldırılmasına da yorum yaptı. Şu anda Askeri Mahkemelerde 236 tane sonuçlanmayı bekleyen dava olduğunu sözlerine ekleyen Başkan Dursun, "Sivil Memurlar Sendikası, Türk Silahlı Kuvvetlerindeki sivil memurların haklarını savunan ve onlarla ilgili gelişmeler, özlük hakları düzenlemeleri yapılması istenen bağımsız bir sendikadır. Askeri mahkemeye şu ana kadar açmış olduğumuz 236 tane davamız var. Bunlar dışarıda idari mahkemelerinde yer almış olsalardı sonuca bağlanmış, sonuca gelmiş ve anayasa mahkemesine çıkarak birçok hakkı, özlük hakkımız bizde kalmış olacaktı ve bunla ilgili süreçler bilerek ve isteyerek geciktirildi. Kalkışmadan sonra askeri mahkemeden alınan birçok yargı mensubunun da bunu geciktirme sebebi ve sivil memurun idaresiyle barışamama sebebi açık olarak, net olarak ortaya koymuş oldu. Şimdi askeri mahkemenin kalkmasıyla birlikte bizim davalarımızın tamamı sivil mahkemelerde ve yargıtayda, oradan da anayasa mahkemesine çıkmak suretiyle yönetmelikler, yönergeler ve askeri kanunların içerisindeki bir takım kısıtlamalar ve güncele uygun olmayan durumlar ortadan kalkacak. Dışarıda bakanlıklarda çalışan arkadaşlarımız kadar tazminatlarını alan, özlükleri ayarlanmış sivil memur kişiliği perçinlenmiş bir insan grubu ortaya çıkacak. Mesele bunların, hasretiyle veya isteğiyle bekleyen arkadaşlarımız artık beklentilerine cevap bulabilecek" şeklinde konuştu.

(Mehmet Sıddık Yeşilırmak/İHA)