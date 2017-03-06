Sivil memurlar artık sandık kurullarında görev alabilecek

Sivil Memurlar Sendikası (SİME-SEN) tarafından Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) yapılan başvuru olumlu sonuçlandı. Buna göre artık sivil memurlar ilçe seçim kurulu üyesi olabilecekler.

Sivil Memurlar Sendikası (SİME-SEN) tarafından Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) yapılan başvuru olumlu sonuçlandı. Buna göre artık sivil memurlar ilçe seçim kurulu üyesi olabilecekler.

Jandarma ve sahil güvenlikte çalışan sivil memurlar, artık genel veya yerel seçimlerdeki sandık kurullarında görev alabilecek. Sivil Memurlar Sendikası (SİME-SEN)tarafından YSK'ya gönderilen yazıda, referandum halk oylamasının 16 Nisan 2017 Pazar günü yapılması ile ilgili olarak, görevli memurlarla ilgili değişiklik yapılması istendi. Türk Silahlı Kuvvetleri iç hizmet kanununda yer alan madde değişikliğinden dolayı Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı kadrolarında yer alan sivil personellerinde artık sandık görevlisi olabileceğinden dolayı YSK'nın ilgili değişikliği yapması istendi. Ayrıca Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli sivil ve devlet memurlarının diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görevli devlet memurları gibi, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında olduğu göz önünde bulundurularak yapılacak tüm seçimlerde, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Türk Silahlı Kuvvetlerinde çalışan sivil memurların ilçe seçim kurullarında ve sandık kurullarında başkan veya üye olarak görev alabilmeleri için, il ve ilçe seçim kurulu başkanlıklarının bilgilendirilmesi istenildi.

Yüksek Seçim Kurulu'na SİME-SEN'in yapmış olduğu başvurunun cevabı, YSK internet sitesinin duyurular kısmında yayınlandı. Cevapta, "681 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 1. maddesi ile 211 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu'nun 1. maddesinde tanımı yapılan Türk Silahlı Kuvvetlerinden Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı çıkarıldığından, 1632 Sayılı Askeri Ceza Kanunu'nun 3. maddesinde tanımlanan Türk Silahlı Kuvvetleri kadrosuna Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı dahil olmadığından, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında görevli sivil memurların, 298 sayılı kanun kapsamında askeri şahıs olarak değerlendirilmesi mümkün olmadığından 298 sayılı Kanun'un 19. maddesinin 2. bendinde belirtilen koşulları sağlamaları durumunda, ilçe seçim kurulu üyesi olarak görev yapabileceklerine karar verilmiştir" denildi.

