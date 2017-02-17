Sivil Havacılık hizmet tarifesinde yüzde 10 indirim yaptı

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, havacılık sektörünü desteklemek amacıyla verdiği hizmetler karşılığında aldığı ücretlerde bu yıl için yüzde 10 indirim yaptığını duyurdu.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, havacılık sektörünü desteklemek amacıyla verdiği hizmetler karşılığında aldığı ücretlerde bu yıl için yüzde 10 indirim yaptığını duyurdu.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'ın onayı ile havacılık sektörünü desteklemek amacıyla yeni karar aldı. Karara göre; kurum verdiği hizmetler karşılığında aldığı ücretlerde 2017 yılı için yüzde 10 indirim yaptı.

Yeni indirimli ücret tarifesi yürürlüğe girdiği bildirilirken 2016 yılı hizmet tarifesinde yer alan euro olarak belirlenen ücretlerin de, 30 Aralık 2016 tarihli kur dikkate alınarak TL'ye çevrildiği kaydedildi.

