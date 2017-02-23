Siverek'te elektrik dağıtım şirketine silahlı saldırı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde elektrik dağıtım şirketi müdürlüğüne uzun namlulu tüfeklerle saldırı düzenlendi.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde elektrik dağıtım şirketi müdürlüğüne uzun namlulu tüfeklerle saldırı düzenlendi.

Edinilen bilgilere göre, Şirinkuyu Mahallesi'nde bulunan elektrik dağıtım şirketi müdürlüğüne gece saatlerinde kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce uzun namlulu tüfeklerle ateş açıldı. Bina önünde bulunan araçların da hasar gördüğü saldırıda müdürlük binasına çok sayıda mermi isabet etti. Durumu görenlerin polise haber vermesi üzerine çevrede güvenlik önlemleri alan polis, olay yerinde delil topladı. Saldırının gece saatlerinde meydana gelmesi olası bir faciayı önlerken, ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.

Polis çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek saldırganları bulmaya çalışıyor. Olayla ilgili açıklama yapılmazken, soruşturma sürüyor.

