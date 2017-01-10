10.01.2017 21:13 Siverek İkra-Der gazetecileri unutmadı

Siverek İkra Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla ilçede görev yapan basın mensuplarıyla akşam yemeğinde bir araya geldi. Siverek İkra Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla ilçede görev yapan basın mensuplarıyla akşam yemeğinde bir araya geldi.



Camikebir Mahallesi Doktor Fuat Kılıç Caddesi üzerinde bulunan dernek binasında gazeteciler ile bir araya gelen dernek yönetimi akşam yemeğinin ardından ilçe sorunları ve derneğin faaliyetleri hakkında sohbet etti.



İKRA-DER Başkanı Abdulgafur Karaca, ilçede yaşayan yoksul, yetim ve yardıma muhtaç vatandaşlar yılda yaklaşık olarak 120 Bin TL yardımda bulunduklarını belirterek, "Dernek olarak çalışan gazeteciler gününde ilçemizde fedakarca görevlerini yapan siz basın mensuplarıyla bir arya geldik davetimizi kırmayıp geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Genel yardımlarımız dışında aylık olarak düzenli yardım yaptığımız ailelerimiz bulunuyor. Bu ailelerin dışında yetim kardeşlerimize gıda ve giysi yardımında bulunuyoruz. Yardımlarımızın kaynağı, hayırsever vatandaşların bağışlarıdır." dedi.



Gazeteciler dernek yöneticilerine davetinden dolayı teşekkür etti.

