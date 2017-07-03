Sivasspor yeni sezona çift antrenmanla hazırlanıyor
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Sivasspor yeni sezon hazırlıklarını çift idmanla sürdürüyor.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Sivasspor yeni sezon hazırlıklarını çift idmanla sürdürüyor. TFF 1. Lig'i şampiyon olarak tamamlayıp Spor Toto Süper Lig'e yükselen Sivasspor kulüp tesislerinde yeni sezona hazırlanıyor. Teknik Direktör Samet Aybaba yönetiminde gerçekleştirilen idmanda futbolcular düz koşu, pas ve kondisyon çalıştı. Genç oyunculardan kurulu bir takımla sıcak bir havada gerçekleştirilen idmanda futbolcuların oldukça zorlandığı görüldü. Yaklaşık 2 saat süren antrenman yarı sahada çift kale maç ile sona erdi. Sivasspor yarın sabah ve akşam yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek. (Onur Erden - Veysel Korkmaz /İHA)
ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.