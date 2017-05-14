Sivasspor Süper Lig'de

TFF 1. Lig'in 33. haftasında Adana Demirspor evinde Sivasspor ile karşılaştı. Mücadele 1-1 eşitlikle tamamlanırken, kırmızı-beyazlılar, bitime bir hafta kala Süper Lig'e yükseldi.
TFF 1. Lig'in 33. haftasında Adana Demirspor evinde Sivasspor ile karşılaştı. Mücadele 1-1 eşitlikle tamamlanırken, kırmızı-beyazlılar, bitime bir hafta kala Süper Lig'e yükseldi.
MAÇTAN DAKİKALAR 35. dakikada Musa Sinan'ın ortasında John Boye'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0 52. dakikada ceza sahası gerisinden topla buluşan Servan'ın şutunda top farklı şekilde auta çıktı. 62. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Mustafa'nın şutunda top üstten dışarı gitti. 64. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Pote'nin şutunda meşin yuvarlak kalecide kaldı. 85. dakikada orta sahadan topu alıp sağ kanattan kaleye giden Burhan'ın şutunda meşin yuvarlak auta gitti. 88. dakikada topla buluşan Tiago şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1
KÜNYE Stat: 5 Ocak Fatih Terim Hakemler: Serkan Çınar xx, Kemal Yılmaz xx, Cevdet Kömürcüoğlu xx Adana Demirspor: Fevzi xx, Göksu xx, Servan xx, Mehmet xx, Mustafa x, Pote xx, Sercan xx (Geroge dk. 66 x), Oğuzhan xx, Raspopovıc xx, Berkay x (Grbic dk. 80 ?), Tiago xx Yedekler: Emrullah, Tufan, Timuçin, Berat, Hasan Teknik Direktör: Tekin İncebaldır Sivasspor: Tolgahan x, Galip xx (Burhan dk. 56 x), Leandro xx (Yiğit dk. 65 x), İbrahim xx, Ergin x, Boye xx, Hakan xx, Ziya xx (Gökhan dk. 70 x), Adem xx, Rıdvan xx, Emre xx Yedekler: Ali, Ahmet, Hasan, Gekas Teknik Direktör: Samet Aybaba Goller: John Boye (dk. 35) (Sivasspor), Tiago (dk. 88) (Adana Demirspor) Sarı kartlar: Leandro, Emre (Sivasspor), Sercan, Servan (Adana Demirspor) (Umutcan İşledici/İHA)
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