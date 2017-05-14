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Sivasspor Süper Lig'de
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Sivasspor Süper Lig'de

TFF 1. Lig'in 33. haftasında Adana Demirspor evinde Sivasspor ile karşılaştı. Mücadele 1-1 eşitlikle tamamlanırken, kırmızı-beyazlılar, bitime bir hafta kala Süper Lig'e yükseldi.

TFF 1. Lig'in 33. haftasında Adana Demirspor evinde Sivasspor ile karşılaştı. Mücadele 1-1 eşitlikle tamamlanırken, kırmızı-beyazlılar, bitime bir hafta kala Süper Lig'e yükseldi.

MAÇTAN DAKİKALAR
35. dakikada Musa Sinan'ın ortasında John Boye'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0
52. dakikada ceza sahası gerisinden topla buluşan Servan'ın şutunda top farklı şekilde auta çıktı.
62. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Mustafa'nın şutunda top üstten dışarı gitti.
64. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Pote'nin şutunda meşin yuvarlak kalecide kaldı.
85. dakikada orta sahadan topu alıp sağ kanattan kaleye giden Burhan'ın şutunda meşin yuvarlak auta gitti.
88. dakikada topla buluşan Tiago şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1

KÜNYE
Stat: 5 Ocak Fatih Terim
Hakemler: Serkan Çınar xx, Kemal Yılmaz xx, Cevdet Kömürcüoğlu xx
Adana Demirspor: Fevzi xx, Göksu xx, Servan xx, Mehmet xx, Mustafa x, Pote xx, Sercan xx (Geroge dk. 66 x), Oğuzhan xx, Raspopovıc xx, Berkay x (Grbic dk. 80 ?), Tiago xx
Yedekler: Emrullah, Tufan, Timuçin, Berat, Hasan
Teknik Direktör: Tekin İncebaldır
Sivasspor: Tolgahan x, Galip xx (Burhan dk. 56 x), Leandro xx (Yiğit dk. 65 x), İbrahim xx, Ergin x, Boye xx, Hakan xx, Ziya xx (Gökhan dk. 70 x), Adem xx, Rıdvan xx, Emre xx
Yedekler: Ali, Ahmet, Hasan, Gekas
Teknik Direktör: Samet Aybaba
Goller: John Boye (dk. 35) (Sivasspor), Tiago (dk. 88) (Adana Demirspor)
Sarı kartlar: Leandro, Emre (Sivasspor), Sercan, Servan (Adana Demirspor)
(Umutcan İşledici/İHA)

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