Sivasspor, Samet Aybaba ile sözleşme yeniledi

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Sivasspor Teknik Direktör Samet Aybaba ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

TFF 1. Lig'de şampiyon olan ve bir yıl aradan sonra tekrar Spor Toto Süper Lig'e yükselen Sivasspor geçen sezon takımın başında olan Samet Aybaba ile yeniden anlaştı. Kulüp tesislerinde Başkan Mecnun Otyakmaz'ın katıldığı imza töreninde tecrübeli teknik adamla 2+1 sözleşme imzalandı. Törende konuşan Başkan Mecnun Otyakmaz, "Samet Aybaba ile önümüzdeki sezonun sözleşmesini imzalayacağız. Daha önce açıklamasını yapmıştık. Kendisi ile sezon bitiminde prensipte el sıkışmıştık. Şimdi ise işi resmiyete dökme zamanı geldi. Öncelikle hocamıza geçtiğimiz sezon gösterilen performanstan ve takımımızı tekrar Süper Lig ile buluşturmasından dolayı teşekkür ediyorum. Kendisinde de bu yıl ve gelecek yıllarda üstün başarı beklediğimizi söylemek istiyorum. Bizde o başarıyı elde etmek için her türlü desteği verip, transferleri yapıp takımımızı hocamızın arzu ettiği noktaya getirmeyi istiyoruz. Hem hocamıza, hem de Sivasspor camiasına hayırlı olsun" dedi.



"MENAJERLER TRANSFERLERİ BOZUYOR"

Transfer döneminde futbolcu ismi söylemekte ketum davranmalarının sebebinin menajerlik müessesi olduğunu ifade eden Otyakmaz, "Menajerlerimiz durumdan vazife çıkarıp olaya dahil olma gayretlerinden dolayı hem görüşmeler bozuluyor hem de fiyatlarda bir şişme oluyor. Maalesef bu konuda biraz daha ketum olma kararı verdik. Ama önümüzdeki hafta başından itibaren arzu ettiğimiz oyuncular görüşmekte mesafe kat ettiğimiz oyuncular şehrimize gelmeye ve imza atmaya başlayacağız" diye konuştu.



AYBABA: HERKESE KEYİF VEREN BİR TAKIM OLACAĞIZ

Çok iyi geçen sonunda taçlandırılan şampiyonluğun herkesi mutlu ettiğini Sivasspor'un olması gereken yerin Süper Lig olduğunu belirten Teknik Direktör Samet Aybaba, "Yeni bir oluşum içine girip yeni bir planlama yapacağız. Başkanımızla her gün konuşuyoruz. Herkese keyif veren iyi bir takım yapacağız. Ligin renklerinden olmaya çalışacağız. Bunun içinde çalışmalarımız devam ediyor. Bu kontrat zaten bir kağıt parçası hiçbir önemi yok. Biz gönül birliği yaptık. Bu gönül birliği uzun yıllar devam eder diye düşünüyoruz. Bizimle çalışan arkadaşlarımızda böyle düşünüyor. İyi bir ekip kurduk. Kendi adımla söylüyorum hocalar ekibi olarak ligdeki her takımla yarışırız. İyi bir futbol takımı da kuracağız" şeklinde konuştu.



"ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE TRANSFERLERİ AÇIKLAYACAĞIZ"

Yeni sezon çalışmalarına başladıklarını transferlerle ilgili de çok çalıştıklarını aktaran Aybaba, "Transferi inanılmaz bir mesai harcıyoruz. Kolay bir iş değil. İyi oyuncu almaya çalışıyoruz. İyi oyuncular hemen kendileri ön plana çıktığında farklı şeyler istemeye başlıyorlar. Şehri, çocuklarının okullarını soruyorlar. Gönül istiyor ki kendi futbolcularımızı yetiştirelim kendi alt yapılarımıza önem verelim iskelet bir kadro oluşturalım. Sonrasında transferi geliştirelim. Ama bunları da yapamıyoruz. Transferler ile ilgili çalışmalarımız çok iyi gidiyor. Önümüzdeki bir kaç gün içerisinde transfer etmek istediğimiz oyuncular buraya gelmeye başlar. Biz başkalarının tavsiye ettiği oyuncuları değil kendi izlediğimiz oyuncularla anlaşma yapmak istiyoruz. O yüzden zorlanıyoruz. Bunların hepsi iyi oyuncular. Bütçeleri de onları buraya getirmek de kolay değil. Biraz sabır sonucunda göreceksiniz. Gerçekten de iyi bir takım ortaya çıkacak" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Samet Aybaba kendisini 2+1 yıllığına Sivasspor'a bağlayan sözleşmeye imza attı.

(Uğur Yiğit - Aydemir Kadıoğlu/İHA)