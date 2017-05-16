Sivasspor kongre kararı aldı

Spor Toto Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen Sivasspor, 21 Mayıs Pazar günü kongre yapma kararı aldı.

Spor Toto Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen Sivasspor, 21 Mayıs Pazar günü kongre yapma kararı aldı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "1 Mayıs tarihinde yönetim kurulumuz tarafından alınan karar doğrultusunda; 21 Mayıs Pazar günü olağan genel kurul kararı alınmıştır. Genel kurul Sivas İl Özel İdaresi meclis salonunda saat 15.00'te yapılacaktır. Bu tarihte çoğunluk sağlanamadığı takdirde ise olağan genel kurul 28 Mayıs Pazar günü çoğunluğa bakılmaksızın aynı yer ve saatte gerçekleştirilecektir" denildi.

Sivasspor'da geçen yıl alınan kötü sonuçların ardından olağanüstü kongre kararı alınmış, tek aday olarak seçime giren Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz başkanlığa yeniden seçilmişti.

(Uğur Yiğit / İHA)