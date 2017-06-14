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Sivasspor'dan savunmaya takviye
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Sivasspor'dan savunmaya takviye

Spor Toto Süper Lig'e yükselen Sivasspor, Elazığspor'dan defans oyuncusu Hakan Bilgiç'i kadrosuna kattı.

Spor Toto Süper Lig'e yükselen Sivasspor, Elazığspor'dan defans oyuncusu Hakan Bilgiç'i kadrosuna kattı.
TFF 1. Lig'de şampiyon olarak Spor Toto Süper Lig'e yükselen Sivasspor'da Teknik Direktör Samet Aybaba'nın raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdürüyor. Kırmızı-beyazlı ekip Elazığspor'dan 24 yaşındaki defans oyuncusu Hakan Bilgiç'i kadrosuna kattı. Prensipte anlaşmaya varılan Bilgiç, Acıbadem Kadıköy Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti. İlk olarak kan tetkikleri yapılan futbolcu ardından ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Bilgiç'in sağlık kontrolleri akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı. 17 Hazian'da açılacak transfer döneminin ardından Hakan Bilgiç ile 2 yıllık sözleşme imzalanacak.
(Uğur Yiğit / İHA)

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