Sivasspor'da Otyakmaz güven tazeledi

TFF 1. Lig'i şampiyon olarak tamamlayarak Spor Toto Süper Lig'e çıkmayı garantileyen Sivasspor'da yapılan olağan genel kurulda Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz güven tazeledi.

TFF 1. Lig'i şampiyon olarak tamamlayarak Spor Toto Süper Lig'e çıkmayı garantileyen Sivasspor'da yapılan olağan genel kurulda Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz güven tazeledi.

Bahçeşehir Okulları İsmet Yılmaz Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen olağan genel kurul saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Daha sonra denetim raporları, bilanço ve yeni sezon bütçesi oy birliği ile ibra edilerek kabul edildi. Burada delegelere seslenen Başkan Otyakmaz, "Bugün karşınızda verdiğimiz sözü yerine getirebilmenin huzuruyla bulunmaktayım. Çok şükür geçen yıl düştüğümüz Süper Lig'e 1 yıl aradan sonra büyük bir mücadeleyle, hak ederek şampiyon olarak tekrar yükselmeyi başardık. Camiamıza kutlu olsun. Dün akşam ligin son maçında muhteşem bir futbolla büyük taraftarımızın önünde Süper Lig'e çıkmamızı taçlandırıp şampiyon yapan futbolcularımızı ve Samet Aybaba ile teknik heyetimizi canı gönülden kutluyorum" dedi.



"İDDİALI BİR TAKIM YAPMAYA GAYRET EDECEĞİZ"

Takımın önünde Süper Lig süreci olduğunu ifade eden Otyakmaz, "Bu yıl artık daha tecrübeli olacağız. Başarıdan başarısızlığa her türlü tecrübeyi yaşadık. Hatalarımızdan ders çıkardık. Bu yılda TFF 1. Lig'de edindiğimiz tecrübelerle önümüzdeki yılda daha temkinli, daha iyi transferlerle ve daha iddialı bir şekilde çok büyük konuşmadan önümüzdeki dönemde bütün eksikliklerimizi gidererek iddialı bir takım yapmaya gayret edeceğiz. Özellikle dünkü şampiyonluk maçında taraftarımızın o coşkusunu, o ilgisini görünce yeni sezon için de ümitlenmiş durumdayız. Taraftarlarımızı tekrar sahaya 4 Eylül Stadyumu'na çekmek içinde yeni bir kombine bilet pazarlaması söz konusu olacak. Çok ucuz fiyatlarla taraftarımızı stada çekmenin en azından 10 bin taraftarın altına düşmemeyi hedefliyoruz. İnşallah Sivas'ın ekonomisine uygun fiyatlara rağbet gösterilir. Çok büyük konuşmadan iddialı bir şekilde önümüzdeki sezon Sivasspor'umuzu en uygun şekilde Süper Lig'de temsil edeceğiz. Yine centilmenliğimizden taviz vermeyeceğiz. Yine korkulan deplasman olacağız" diye konuştu.

Otyakmaz, daha sonra 225 delegenin oyunu alarak başkanlığa yeniden seçildi. Kongreye Sivas Valisi Davut Gül, İl Emniyet Müdürü Turan Aksoy, Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürü Salim Kılıç ve delegeler katıldı.

(Onur Erden - Uğur Yiğit/İHA)