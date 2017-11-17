Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Sivasspor'da hedef ilk 10'a girmek
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Sivasspor'da hedef ilk 10'a girmek

Demir Grup Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, Fenerbahçe karşılaşması öncesi yaptığı açıklamada, 'Ciddi bir takım haline geldik. Yeni sezonda hedefimiz ilk 10'un içinde yer almak' ifadelerini kullandı.

Demir Grup Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, Fenerbahçe karşılaşması öncesi yaptığı açıklamada, "Ciddi bir takım haline geldik. Yeni sezonda hedefimiz ilk 10'un içinde yer almak" ifadelerini kullandı.
Teknik Direktör Samet Aybaba ise Fenerbahçe karşısında sahaya kendi futbollarını yansıtmayı başardıkları takdirde puanla döneceklerine inandığını söyledi.
Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Demir Grup Sivasspor için takımın isim sponsoru Demir Grup, Kalamış'da bir restorantta moral yemeği düzenledi. Organizasyona Demir Grup Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, Demir Grup Yönetim Kurulu Başkanı Hamit Demir, Sivasspor Teknik Direktörü Samet Aybaba ve futbolcular katıldı.

OTYAKMAZ: "SERİMİZİ DEVAM ETTİRMEK İSTİYORUZ"
Deplasmanda zorlu bir karşılaşmaya söyleyeceklerini belirten Otyakmaz, "Serimizi devam ettirmek için önemli bir karşılaşma. Fenerbahçe de bu karşılaşmayı bir çıkış maçı olarak görüyor. Bütün güçleriyle, seyircinin desteğiyle de saldıracaklar. İnşallah onların bu stresinden faydalanırız. Tabii Şükrü Saraçoğlu'nda 3 puan almak kolay değil. Yıllardır orada kazanamayan takımlarımız var. Bizim de son 10 yıl içinde güzel günlerimiz olmuştu Saraçoğlu'nda. Umarım o güzel günlerden birini yaşarız. Puanımızı alıp gitmeyi düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

OTYAKMAZ: "HEDEFİMİZ İLK 10"
Bu sene daha güçlü bir Sivasspor izleteceklerini söyleyen Başkan Mecnun Otyakmaz, "Hem geçen sene düştüğümüz zaman edindiğimiz tecrübeler hem de yeni bir sponsorla sezona başladık. Biraz eksikler oldu ama son zamanlarda yapılan transferlerle ciddi bir takım haline geldik. Yeni sezonda hedefimiz ilk 10'un içinde yer almak. Tabii bu ilk 10'dan kastımız 4 veya 5 olabilir. Ülkemizi de Avrupa'da temsil etmek istiyoruz. Bu zor tabii yabancı sayısının artmasıyla takımlarımız çok kaliteli hal aldı" diye konuştu.

Otyakmaz: "2019'a kadar rahat nefes alacağız"
Yabancı sınırı tartışmaları hakkında da konuşan Otyakmaz, "Uzun süreli sözleşmesi olan yabancı oyuncularımız var. Birden yabancı sayısının düşmesi bizim için olumsuz olacaktır. Ama Cumhurbaşkanımızın açıklaması çok yerinde oldu. En azında 2019'a kadar biraz nefes alacağız. Yabancı sayısından ziyade altyapıya önem verilmesi gerekiyor. Biz de bu sene altyapı hamlesi başlattık. Orta Anadolu'da bu konuda bir cazibe merkezi olmak istiyoruz. Eğer biz üzerimize düşeni yaparsak ilerleyen yıllarda yabancı sayısı da düşecektir" dedi.

Aybaba: "Kendi futbolumuzu yansıtırsak puanla döneriz"
Samet Aybaba, Fenerbahçe'de cezalı ve sakat oyuncuların olmasına rağmen işlerinin kolay olmadığına dikkat çekerek, şöyle konuştu:
"Her biri kıymetli çok değerli oyuncuları var. Sakatları ve cezalıları var ama bunun dışında da yetenekli oyunculara sahipler. Biraz skorlara bağlı sorunlu gözüküyorlarsa da ben bu maçta daha fazla direnç göstereceklerini düşünüyorum. Biz de oyuncularımızı bu yönde motive ettik. 4-5 haftadır iyi gidiyoruz. Futbolcularımız hem iştahlılar hem de istiyorlar. İsteyince de ortaya böyle başarılı sonuçlar çıkıyor. Rakibimizle ciddi bir maç oynayacağız. Sahaya kendi futbolumu yansıtırsak buradan puan alıp döneriz diye düşünüyorum."
Demir Grup Yönetim Kurulu Başkanı Hamit Demir ise Sivasspor'a şans getirdiklerini ve Fenerbahçe karşısında puan aldıkları takdirde de büyük bir başarı göstermiş olacaklarını açıkladı.
(Uygar Aydın - Ozan Buğra Koşar /İHA)
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Sivasspor'da hedef ilk 10'a girmek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eren Bülbül'ün ailesini ziyaret edecek
Dışişleri Bakanlığı: 'Gayrı ahlaki ve kabul edilmez'
Bakan Sarıeroğlu'ndan taşeron açıklaması
Başsavcılık NOTA'daki skandala ilişkin soruşturma başlattı
Beşiktaş 1 puana razı oldu
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
AK Parti'de 26 il başkanı istifa etti
AK Parti'de 26 il başkanı istifa etti
MHP Anamur teşkilatında toplu istifa!
MHP Anamur teşkilatında toplu istifa!
NATO Erdoğan fotoğrafını seçen subayı ordudan attı
NATO Erdoğan fotoğrafını seçen subayı ordudan attı
ABD'den Türkiye'ye 'S-400' tehdidi! Kısıtlarız
ABD'den Türkiye'ye 'S-400' tehdidi! Kısıtlarız
Diyarbakır'da gerginlik
Diyarbakır'da gerginlik
Türk askerleri NATO tatbikatından çekildi
Türk askerleri NATO tatbikatından çekildi
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Sivasspor'da hedef ilk 10'a girmek
Sivasspor'da hedef ilk 10'a girmek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eren Bülbül'ün ailesini ziyaret edecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eren Bülbül'ün ailesini ziyaret edecek
Dışişleri Bakanlığı: 'Gayrı ahlaki ve kabul edilmez'
Dışişleri Bakanlığı: 'Gayrı ahlaki ve kabul edilmez'
Bakan Sarıeroğlu'ndan taşeron açıklaması
Bakan Sarıeroğlu'ndan taşeron açıklaması
Başsavcılık NOTA'daki skandala ilişkin soruşturma başlattı
Başsavcılık NOTA'daki skandala ilişkin soruşturma başlattı
Beşiktaş 1 puana razı oldu
Beşiktaş 1 puana razı oldu
'Ayla' filminin Adana'da gala gösterimi yapıldı
'Ayla' filminin Adana'da gala gösterimi yapıldı
Silvan'da sokağa çıkma yasağı kaldırıldı
Silvan'da sokağa çıkma yasağı kaldırıldı
Norveç Türkiye'den özür diledi
Norveç Türkiye'den özür diledi
Akar, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü
Akar, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü
Akıncı Üssü davasında 13 sanık serbest
Akıncı Üssü davasında 13 sanık serbest
Önce otomobile sonra tıra çarptı: 7 yaralı
Önce otomobile sonra tıra çarptı: 7 yaralı

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English