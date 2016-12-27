27.12.2016 21:33 Sivas'taki FETÖ/PDY davasında 7 sanık dinlendi

Sivas'ta, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 10'u tutuklu 18 sanığın yargılandığı davanın ilk gününde, 7 sanık dinlendi. 12 saat süren duruşmanın ardından sanıkların dinlenmesine yarın da devam edilecek. Sivas'ta, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 10'u tutuklu 18 sanığın yargılandığı davanın ilk gününde, 7 sanık dinlendi. 12 saat süren duruşmanın ardından sanıkların dinlenmesine yarın da devam edilecek.



Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 25 Temmuz'da gerçekleştirilen operasyonda haklarında dava açılan, aralarında doktor ve akademisyenlerin bulunduğu 10'u tutuklu 18 kişinin yargılanmasına başlandı. Operasyon kapsamında tutuklanan Ümit Erkan V., Adnan G., Sefa G., Ahmet Ali K., Ömer C., Ali Feyzullah Ş., Ferruh B., Fikret Ö., Erol P., Durmuş T., tutuksuz yargılanan Yıldırım T., Selim Y., Ferda T., İsmail Önder U., Alpaslan B. ve aranan sanıklar Harun D., Veysel T. ile Ramazan B. hakkında 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma', 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme' suçlarından iddianame hazırlanarak dava açıldı. 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde sabah saat 09.00'da başlayan davaya tutuklu 10 sanık, tutuksuz 4 sanık, sanıkların avukatları ve sanıkların aileleri katıldı.



Yaklaşık 12 saat süren duruşma sonrasında tutuklu bulunan 7 sanığın savunmaları alınırken, duruşmaya yarın saat 10.00'da devam edilmek üzere ara verildi. Duruşmaya tutuklu bulunan 3 sanık ve tutuksuz bulunan 4 sanığın dinlenilmesiyle devam edilecek.

