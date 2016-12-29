29.12.2016 09:06 Sivas'ta yolcu otobüsü devrildi: 34 yaralı

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde yolcu otobüsünün şiddetli rüzgar nedeniyle devrilmesi sonucu 34 kişi yaralandı. Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde yolcu otobüsünün şiddetli rüzgar nedeniyle devrilmesi sonucu 34 kişi yaralandı.

Kaza saat 03.00 sıralarında Sivas-Ankara D-200 karayolu 10'uncu kilometresinde Kavak köyü yakınlarında meydana geldi. Kars'tan Ankara'ya gitmekte olan Ergün Gökçe (52) idaresindeki 06 NT 902 plakalı yolcu otobüsü Yıldızeli ilçesi Kavak köyü yakınlarında şiddetli rüzgar ve buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak devrildi. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Kaza otobüs sürücüsü Gökçe ile birlikte 3'ü Afgan 34 kişi yaralandı. Yaralılar 112 sağlık ekiplerince Yıldızeli Devlet Hastanesi ve Sivas'taki hastanelere sevk edildi. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

(Hakan Kaleli - Uğur Yiğit/İHA)

