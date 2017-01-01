01.01.2017 02:00 Sivas'ta yeni yılın ilk bebeği Ayşe Betül oldu

Sivas'ta yeni yılın ilk bebeği saat 00.05'te dünyaya geldi. Sivas Valisi Davut Gül, 'Ayşe Betül' ismi verilen bebeği ziyaret edip çeyrek altın takarak ailesine tebrik etti. Sivas'ta yeni yılın ilk bebeği saat 00.05'te dünyaya geldi. Sivas Valisi Davut Gül, 'Ayşe Betül' ismi verilen bebeği ziyaret edip çeyrek altın takarak ailesine tebrik etti.



Sivas'ta 2017 yılının ilk bebeği 00.05'te Sivas Devlet Hastanesi'nde dünyaya geldi. Fatih-Tiryaki çiftinin 3'üncü çocuğu olan bebeğe 'Ayşe Betül' ismi verildi. Sivas Valisi Davut Gül ve Belediye Başkanı Sami Aydın, 3 kilo 500 gram ağırlığında dünyaya gelen Ayşe Betül'ü ziyaret edip çeyrek altın takarak ailesini tebrik etti. Vali Gül ve beraberindeki il protokol üyeleri daha sonra çocuk acil servisini ziyaret ederek buradaki hastalara geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Ziyaretlerin ardından basın mensuplarına açıklama yapan Vali Gül, yılbaşı nedeniyle kentteki güvenlik önlemlerinin üst seviyeye çıkarıldığını belirterek, "Tugay komutanımız, belediye başkanımız, emniyet müdürümüz, jandarma komutanımız ve diğer mesai arkadaşlarımızla beraber öncelikle Zara Komanda Birliği ile birlikte yemek yedik. Sonrasında huzur evimizi, sevgi evlerimizi, itfaiyeyi, zabıtayı, jandarmayı, emniyeti ziyaret ettik. En sonda hastaneye geldik, hastanede görev yapan doktorundan hemşiresine kadar tüm personelleri ziyaret ettik. Bu arada da yeni yılın ilk bebeğini gördük. Annesini, babasını tebrik ettik. Ben 2017'nin devletimize, milletimize ve Sivas'ımıza iyilikler, güzellikler getirmesini diliyorum. 2016'nın geride kalmasını, 2017'de hem dünyada hem de Türkiye'de barışın huzurun, hakim olmasını istiyorum" dedi.



Eğlence mekanları denetlendi



Yılbaşı gecesi nedeniyle Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kentteki eğlence mekanlarında denetimlerde bulunarak kimlik kontrolü yaptı. Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ise kentin birçok noktasında araçları durdurarak sürücülere alkol muayenesi yaptı.

