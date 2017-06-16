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Sivas'ta tarlaları dolu vurdu
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Sivas'ta tarlaları dolu vurdu

Sivas'ta önceki gün meydana gelen dolu yağışı nedeniyle yaklaşık 20 bin dönüm ekili alan zarar gördü.

Sivas'ta önceki gün meydana gelen dolu yağışı nedeniyle yaklaşık 20 bin dönüm ekili alan zarar gördü.
Kentte etkili olan sağanak ve dolu yağışı tarım arazilerine zarar verdi. Hafik ilçesi ve merkeze bağlı Çaygören köyü başta olmak üzere birçok köyde etkili olan dolu nedeniyle 20 bin dönüm ekili alan zarar gördü. Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ dolu yağışı nedeniyle zarar gören tarlalarda incelemelerde bulundu. Çiftçiler dolu yağışında büyük zarar gördüklerini belirterek yetkililerden yardım istedi.
Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ dolunun Hafik ve merkez köylerinin bir kısmına yüzde 100'e varan bir oranla dolu vurduğunu belirterek, "Tarlalarımızın ne biçilecek hali kaldı, ne de kurtarılacak, ilgili yetkililere müracaatlarımızı yaptık, inşallah kısa sürede hasar tespiti yaparlar. Burada çiftçilerimizin mağduriyetinin giderilmesi konusunda gayret gösterilmesini istiyoruz" dedi.
TARSİM sigortası hakkında bilgi veren Çetindağ, "Dolu ve kuraklık kapsamında var ama her çiftçimiz bu TARSİM sigortasını yaptırmadı. Belki birkaç kişi yaptırdı ama yaptırmayanlar veraset intikalden dolayı, parçalanmış arsalardan dolayı yaptıramıyor çünkü dededen kalmış, babadan kalmış yıllarca geldiği için bunlar da yapılamamış ama kişi diyelim ki 200 dönüm, 300 dönüm arazi ektiği halde 10 dönümü Çiftçi Kayıt Sistemi'nde var 290 dönümlük Çiftçi Kayıt Sistemi'nde yok bu da dededen kalma, kardeşten kalma olduğu için TARSİM sigortası yaptırılamıyor" diye konuştu.
Yetkililere seslenen Çetindağ, "Ben devletimizden şunu istiyorum bu arazileri kim ekiyorsa, bunları otomatik olarak bu dolu kapsamına, kuraklık ve yangın kapsamına otomatik olarak alınmasını istiyorum. Çiftçilerimizin mağdur olmamasını istiyorum çünkü bir yıl ilgili kurum ve kuruluşlarından aldıkları kredi, ilaçları, gübreleri ve tohumlukları alıp ekip yetiştirip sonradan dolu vurması çiftçimizi eli koynunda bırakıyor" şeklinde konuştu.
Çaygören Köyü Muhtarı Dursun Sarıkaya ise olayın büyük bir felaket olduğunu dile getirerek, "Simsiyah oldu ortalık karanlık çöktü, bizim 10 bin dönümlük arazimizin komplesi biçilmeyecek vaziyete geldi. Bundan dolayı yetkililerimizden borçlarımızın birkaç yıl ertelenmesini yani bir yıl değil birkaç yıl ertelenmesini istiyoruz. Köylerimiz çok perişan" dedi.
(Aydemir Kadıoğlu- Onur Erden /İHA)

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