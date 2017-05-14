Sivas'ta Süper Lig coşkusu

Sivasspor'un bir yıl aradan sonra yeniden Süper Lig'e çıkması kentte coşkuyla kutlandı.

Sivasspor'un bir yıl aradan sonra yeniden Süper Lig'e çıkması kentte coşkuyla kutlandı.

Geçen sezon aldığı başarısız sonuçlarla TFF 1. Lig'e düşen Sivasspor bugün deplasmanda Adana Demirspor 1-1 berabere kalarak, ligin bitimine bir hafta kala 59 puan ve Eskişehirspor'un önünde ikili averaj üstünlüğü ile Süper Lig'i garantiledi.

Sivassporlu taraftarlar Adana Demirspor maçını kent meydanındaki dev ekran önünde heyecanla takip ettiler. Maçın berabere bitmesinin ardından Eskişehirspor maçından gelecek olan haberini bekleyen taraftarlar Eskişehirspor mücadelesinin de berabere bitmesinin ardından büyük sevinç yaşadı. Müsabakanın bitmesi için büyük coşku yaşayan Sivaslılar, meydanlara döküldü. Taraftarlar, takımlarının kırmızı ve beyaz renkleri ile süslü bayrak, atkı ve formalarla saatlerce eğlendi. Oluşan araç konvoyları klakson çalarak şehir turu attı. Kutlamalar geç saatlere kadar devam etti.

(Uğur Yiğit - Veysel Korkmaz/İHA)