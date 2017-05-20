Sivas'ta şampiyonluk sevinci

Evkur Yeni Malatyaspor'u evinde 4-0 mağlup eden Sivasspor şampiyonluk sevinci yaşadı.
Evkur Yeni Malatyaspor'u evinde 4-0 mağlup eden Sivasspor şampiyonluk sevinci yaşadı. TFF 1. Lig'in son haftasında kendisi gibi geçtiğimiz hafta Süper Ligi garantileyen Evkur Yeni Malatyaspor'u evinde ağırlayan Sivasspor, misafir ekip karşısında 4-0'lık skorla elde ettiği galibiyet ile şampiyon oldu. Maç bitiminde Sivassporlu taraftarlar sahaya girip şampiyonluğu kutladı. Havai fişek gösterisi ve konfetiler ile Yeni 4 Eylül Stadyumu karnaval alanına döndü. Futbolcular şampiyonluk kupasını kaldırarak eğlendi. (Uğur Yiğit / İHA)
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