Sivas'ta şampiyonluk maçı

TFF 1. Lig'in son haftasında Sivasspor ile Evkur Yeni Malatyaspor yarın şampiyonluk maçına çıkacak.

TFF 1. Lig'in son haftasında Sivasspor ile Evkur Yeni Malatyaspor yarın şampiyonluk maçına çıkacak.

Ligde geride kalan 33 haftada topladığı 59 puanla ikinci sırada bulunan Sivasspor ile 61 puanla birinci sırada yer alan Evkur Yeni Malatyaspor ligin son hafta maçında Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak. Ligde geçtiğimiz hafta Süper Lig'e çıkmayı garantileyen Sivasspor ile Yeni Malatyaspor bu maçla birlikte TFF 1. Lig'de son kez sahaya çıkacak. Sivasspor'un ligi şampiyon olarak tamamlaması için galibiyet gerekirken, Evkur Yeni Malatyaspor'a ise beraberlik yetiyor. İki ekip ligin ilk yarısında Malatya'da karşılaşmış ve mücadele golsüz eşitlikle sona ermişti.

Mücadelede hakem Mete Kalkavan düdük çalacak. Kalkavan'ın yardımcılıklarını ise Esat Sancaktar ve Süleyman Özay yapılacak. Karşılaşma saat 18.30'da başlayacak.

(Uğur Yiğit / İHA)