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Sivas'ta PKK operasyonu: 13 öğrenci tutuklandı
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Sivas'ta PKK operasyonu: 13 öğrenci tutuklandı

Sivas'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 15 üniversite öğrencisinden 13'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Sivas'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 15 üniversite öğrencisinden 13'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Sivas Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 13 Şubat'ta Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan 15 öğrenci, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden 13'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, ikisi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
(Uğur Yiğit / İHA)

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