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Sivas'ta öğrenci servisçileri dertli
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Sivas'ta öğrenci servisçileri dertli

Sivas'taki okullarda öğrenci taşımacılığı yapan firmalar öğrenci servislerinin bağlı bulunduğu bir odanın olmamasında şikayetçi oldu. 130 liralık ücrete karşı 50 liraya öğrenci taşımak zorunda kaldıklarını belirten firma yetkilileri benzine ve araç sigortalarına yapılan zamları fiyatlara yansıtamadıklarını söyledi.

Sivas'taki okullarda öğrenci taşımacılığı yapan firmalar öğrenci servislerinin bağlı bulunduğu bir odanın olmamasında şikayetçi oldu. 130 liralık ücrete karşı 50 liraya öğrenci taşımak zorunda kaldıklarını belirten firma yetkilileri benzine ve araç sigortalarına yapılan zamları fiyatlara yansıtamadıklarını söyledi.

Sivas'ta öğrenci velilerinin ihbarı üzerine trafik polisleri tarafından servis araçlarına yönelik yapılan uygulamalar artırılmasıyla uygulamalar kapsamında durdurulan 17 kişilik öğrenci servis minibüsüne 42 öğrenci alındığı tespit edildi.

Olayın basında yer almasıyla Sivas'taki bazı öğrenci taşımacılığı yapan firmalar bu durumun kabul edilemez olduğunu söyledi. 15 senedir servisçilik sektörü içerisinde bulunan Burak Gündeş,"Sivas'ta yakın zamanda trafik ekiplerinin yaptığı uygulamada bir aracın 42 tane öğrenciyle servis yaptığı beyan edilmiştir. Tabi öncelikle bu bizi üzmüştür. Üzdüğünden öte kamuoyuna yansıdığı için 81 vilayet bizi olumsuz görmeye başlamıştır. Bu Sivas'taki velilerimizi tedirgin etmektedir. 'Sivas'taki servis araçları acaba bütün servis araçları 35-40 kişiyle mi? Servis yapılıyor' düşüncesi ortaya çıkmıştır. Sivas halkından ricam şudur mutlaka her meslekte olumlu, olumsuz insanlar olduğu gibi bizim servisçilik mesleğimizde de olumlu, olumsuz insanlar olmuştur. Bu arkadaşın yaptığı uygun mudur? Değildir. Ama Sivas şehir merkezindeki hiç bir araç bu sayılarla servis yapmamaktadır. Bütün servisçi arkadaşlarımızın koltuk sigortaları mevcuttur. Öğrencileri koltuk ve araç kapasitesine göre taşımaktadır. Çok zorda kalmadığı müddetçe ayakta yolcu almamaktadır." dedi.

"Servisçiler odamız yok"

Sivas'ta servisçiler odasının bulunmadığını söyleyen Gündeş,"Bizim Sivas şehir merkezinde servisçiler odamız olmadığı için biz bu konulara maruz kalabiliyoruz. Biz şuan Şoförler Odası'na bağlı bir esnafız. Şoförler Odası geniş kola hakim olduğu için servisçilerin sorunlarıyla ilgilenememektedir. Otobüs, kamyon, taksici ve servisçi esnafı ile ilgilendiği için sadece servisçilere yönelik özel çalışma yapılamamaktadır. Bizim bağlı olduğumuz bize özel bir kurum olmamasında dolayı bu tarz sıkıntılara maruz kalıyoruz" diye konuştu.

"130 lira olan ücrete karşı 50 liraya öğrenci taşıyoruz"

Yapılan taşımanın doğru olmadığını ifade eden Gündeş, "17 kişilik araçta 42 öğrenci taşımak kanunen doğru değildir. Ama 42 kişi taşımaya iten sebepler bunları da görmek gerekiyor. Akaryakıt zammını biz velimize uygulayamıyoruz. Araç sigortalarına yüzde 300 zam geldi biz bunu Sivas'taki halkımıza yansıtamıyoruz. Bunlar hep birbirine etkendir. Sanayideki artışlar bizim fiyatlarımıza paralel değildir. Bizim normal fiyatımız 130 lira iken biz 50-60 liraya, 80 liraya öğrenci taşıyoruz. Buna mecbur bırakılıyoruz. Bir odamız olsa bir disiplin kurulumuz olsa düzgün ve kaliteli hizmet verebilmek için Sivas'taki servisçi arkadaşlarımız özenle mesleğini icra edecektir." ifadelerini kullandı.
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