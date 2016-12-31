31.12.2016 21:27 Sivas'ta Mekke'nin Fethi'nin 1386. yıl dönümü kutlandı

Sivas'ta Anadolu Gençlik Derneği (AGD) tarafından Mekke'nin Fethi'nin 1386'ıncı yıl dönümü dolayısıyla program düzenlendi. Sivas'ta Anadolu Gençlik Derneği (AGD) tarafından Mekke'nin Fethi'nin 1386'ıncı yıl dönümü dolayısıyla program düzenlendi.



4 Eylül Spor Salonu'nda gerçekleştirilen Mekke'nin Fethi programını yaklaşık bin kişi izlerken, program İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Daha sonra Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından katılımcılara sinevizyon gösterisi izletildi.



Programda konuşan AGD Sivas Şube Başkanı Bülent Şimşek Mekke'nin fethinin önemine değinerek bu değerin her yıl genç nesillere aktarılması gerektiğini belirterek,"Her akşam ana haber bültenlerinde patlayan bombaları, çatışmaları, savaşları, yaşamını yitirmişleri, kolu, bacağı kopmuşları, yetim kalmış çocukları, dul kalmış kadınları, gözü yaşlı anneleri görmek canımızı acıtıyor. Bütün bu olup bitenler üzerimizdeki sorumluluğu daha da artırıyor. Bu yüzden genç nesiller mutlaka fetih kavramını anlamalıdır. Fetih ve işgal arasındaki farkı bilmeli, fetih aşkıyla yaşamalıdır" dedi.



Konuşmanın ardından Sivas Belediyesi Mehteran takımı konser verdi. Programda Mekke'nin Fethi coşkuyla kutlandı.

